張軍：中俄印領導人非正式會晤十分重要

吹風會現場（中評社 林艷攝） 中評社北京6月25日電（記者 林艷）中方二十國集團（G20）事務協調人、外交部部長助理張軍6月24日在外交部組織的G20峰會吹風會上介紹道，峰會期間中俄印領導人將舉行非正式會晤。隨後，張軍也回答外國媒體記者就此次會晤提出的相關問題表示，在當前形勢下，加強三國在全球重大問題上的協調，共同維護多邊主義，反對保護主義，深化三國在多邊國際事務中的合作，為維護世界和平與安全作出重要的貢獻，同時也促進三方在雙邊層面各個領域的合作，增進互信具有十分重要意義。



張軍表示，中俄印的會晤保持著良性發展的態勢，去年在阿根廷的G20峰會期間，三國領導人也舉行了會晤。當前，中國同俄羅斯和印度的關係保持著改善和發展的勢頭。中俄、中印領導人也保持著密切的交往，在前不久的上合峰會和亞信峰會期間，中俄、中印領導人也分別舉行了一系列的會晤。



張軍認為，在當前形勢下，今年的會晤具有十分重要的意義。加強三國在全球重大問題上的協調，共同維護多邊主義，反對保護主義，深化三國在多邊國際事務中的合作，為維護世界和平與安全作出重要的貢獻。同時也促進三方在雙邊層面各個領域的合作，增進互信具有十分重要意義。這既符合三方的期待，也符合國際社會共同期待，我們相信這次會議將取得積極的成果。