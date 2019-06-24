韓國瑜：國政顧問團至少有30人以上

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選首場國政願景電視發表會，25日將在高雄登場。高雄市長韓國瑜今天首度表示，他的國政顧問團至少有30人以上，但都不公開。被外界揶揄是土包子的韓國瑜說“土包子背後有很多諸葛亮！”要大家放心，而幕僚也透露，韓全力備戰，希望用庶民語言來讓民眾一聽就懂，絕對不照本宣科。



國民黨智庫規畫北、中、南舉辦三場國政願景電視發表會，首場25日即將在高雄國際會議中心舉行，聚焦在憲政、外交、兩岸及“國安”四大議題。



韓國瑜24日在新莊高中跟模範生市長獎畢業生合影前受訪表示，已詢問很多學者和專家，約有2、30人，事實上顧問團目前都還沒有浮上檯面。韓希望呈現自己對“中華民國”憲政、兩岸、國防和外交的看法，也都請益過顧問團。



韓國瑜傍晚再上直播節目時又談到，很多人都笑他是土包子，但是，土包子還是有很多諸葛亮站在後面，國政顧問最少有30位教授學者、退休部長、副部長主動來幫忙，而且30位是已經接觸過的，還有學者專家退休官員在默默祝福他關心他。



為什麼這群人會來幫助他？韓國瑜說因為這群人對台灣未來充滿憂患意識，希望將他們的憂慮以及專業領域的想法告訴給全台灣人民。



韓國瑜也舉例，包括前“行政院長”張善政，大家都處的非常好，張也很樂意就他的專業領域，科技、國際觀、理工各方面來當幕僚人員跟智囊團，提供諮詢，只是不掛名，因為張還有其他考量。



韓國瑜強調，他的國政顧問團目前是隱形的，還沒有對外公開，因為現在初選還沒過，只要初選一過，不管是國防、內政、外交、交通、勞動、能源政策等等各方面，都會有專門的人才。韓國瑜說“雖然我人是土包子，但是背後的諸葛亮，各個都學有專精！”



韓國瑜平日行程滿檔，根據韓的幕僚透露，韓只能利用晚間準備政見會論述，而且呈現方式將著重在將深奧的專業問題用庶民語言表達，想辦法思考如何表達出來讓大家一聽就懂，韓花很多時間在這部分“因為他不想照本宣科”。