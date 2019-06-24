TVBS民調：蔡韓柯競逐　蔡英文完勝

中評社台北6月24日電／TVBS今天公布最新2020民調，調查結果發現，民進黨初選後，在藍白綠三方競逐的情況下，蔡英文支持度皆呈現領先，高於韓國瑜、郭台銘、朱立倫以及柯文哲。若柯文哲沒有參選，在藍綠對決時，蔡英文支持度也都領先韓、郭、朱。



在國民黨內互比方面：郭台銘領先，支持度增至29%，韓國瑜下滑為27%，19%支持朱立倫，周錫瑋1%、張亞中0.4%



在各種競選組合中，若國民黨由韓國瑜參選，與蔡英文、柯文哲對決時，蔡英文支持度較5月8日時上升12個百分點，至37%，韓國瑜支持度為29%，則下滑10個百分點，柯文哲也下滑6個百分點，為20%。蔡英文支持度首度領先韓國瑜、柯文哲。蔡支持度上升，首度領先，是否與蔡賴之爭落幕，泛綠選民逐漸整合，以及近期香港“反送中”事件有關，值得觀察。



民進黨初選於6月13日公布民調結果，蔡英文擊敗黨內挑戰者賴清德，將代表民進黨參選，爭取連任。而國民黨方面也將於7月8日至14日間進行初選民調，黨內可能人選，韓國瑜連續周末在台北、花蓮、雲林、台中等地舉辦造勢活動，郭台銘持續下鄉與農漁民交流，朱立倫也勤走基層。韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋及張亞中五位黨內初選候選人，誰能代表國民黨參選，備受關注。另一方面，無黨籍台北市長柯文哲，仍未鬆口是否參選2020，動向持續受到外界高度注意。



TVBS民調中心采用市話、手機并用的雙底册抽樣調查方式，針對2020“總統”大選的可能競選組合，進行支持度調查。



調查結果發現，20－29歲選民支持韓國瑜比例減少17個百分點，為12%，柯文哲也減至32%，蔡英文則增加近兩成至42%



交叉分析發現，韓、蔡、柯三人競逐時，與上次調查結果相較，韓國瑜在20－29歲選民中支持度明顯減少17個百分點至12%，柯文哲也減少一成以上，為32%，而蔡英文則增加近兩成至42%。30－39歲選民中，蔡英文支持度也上升至36%，高於柯文哲的32%，及韓國瑜的21%。而在40－49歲及50－59歲壯年選民中，蔡英文支持度也上升至三成左右，雖高於柯文哲，但仍低於韓國瑜。與政黨傾向交叉分析發現，民進黨認同者支持蔡英文比例上升至82%，增加一成以上，支持柯文哲比例則減少13個百分點，降至12%，顯示民進黨認同者支持回流蔡英文。國民黨認同者方面，支持韓國瑜比例則減少一成左右，降至69%，支持柯文哲比例則略增至17%。而中立選民方面，支持韓國瑜比例減少為26%、柯文哲也降為25%，蔡英文則上升5個百分點，至23%，同時都不投的比例也增加5個百分點，至18%，值得注意。





蔡、郭、柯三人競逐：蔡英文支持度上升至35%，郭台銘減為24%，柯文哲下滑至21%



國民黨若是由郭台銘參選，與蔡英文、柯文哲競選，蔡英文支持度為35%，較上次調查增加11個百分點，郭台銘則下降7個百分點，為24%，柯文哲也下降9個百分點至21%。郭台銘支持度首度落後蔡英文，雙方差距一成以上。交叉分析，蔡英文在各個年齡層支持度均呈現上升，20－29歲支持蔡英文比例上升一成五至41%，柯文哲則減少近兩成至29%，郭台銘也減少8個百分點至15%。30－39歲支持蔡英文比例增為35%，也轉為領先柯文哲的31%。40－49歲選民，郭台銘支持度為32%，雖仍高於蔡英文（28%）及柯文哲（24%），但領先蔡英文幅度縮小至4個百分點；50－59歲選民中，郭台銘支持度減少一成以上，支持度與蔡英文皆為31%。



國民黨認同者支持郭台銘比例減少為51%，支持柯文哲比例減為17%，都不投比例增至23%



政黨傾向方面，民進黨認同者支持蔡英文比例增加14個百分點，至80%，支持柯文哲比例減少14個百分點，僅9%。而國民黨認同者支持郭台銘比例略降至51%，支持柯文比例也略減為17%，表示都不投比例則增至23%。中立選民方面，支持柯文哲比例仍為最高，但減少5個百分點，至35%，郭台銘支持度下滑7個百分點，至19%，蔡英文則略增4個百分點（21%）。



若國民黨由朱立倫參選，支持度21%，落後蔡英文（36%）、柯文哲（23%）



如果國民黨由朱立倫參選，與蔡英文、柯文哲三人競逐時，蔡英文支持度較上次調查增加12個百分點，至36%，朱立倫減少至21%，柯文哲則減少一成，降至23%。與年齡交叉分析，朱立倫支持度在20－29歲（8%）及30－39歲（15%）較低，皆低於兩成，在40歲以上選民中，則多在兩成五上下，支持度皆呈現下滑。蔡英文在20－29歲中支持度增加近兩成，為43%，轉為高於柯文哲的36%，在30－39歲增加14個百分點至36%，也轉為高於柯文哲的33%；60歲以上蔡英文支持度增至四成以上（42%），明顯領先朱立倫（24%）及柯文哲（7%）。而柯文哲支持度除了在20－29歲及30－39歲明顯下滑，轉為落後蔡英文；柯文哲在40－49歲也減少一成以上至27%，由領先轉為與蔡英文（28%）、朱立倫（25%）相當。政黨傾向方面，民進黨認同者支持蔡英文比例增至82%，支持柯文哲比例則降至10%，減少14個百分點。國民黨認同者支持朱立倫比例，由59%減少為50%。而中立選民支持朱立倫比例略降至15%，支持蔡英文比例則略增至21%，值得注意的是，支持柯文哲比例減少12個百分點，降至29%，都不投比例增至26%，顯示部分民衆態度轉趨觀望。



若柯文哲未參選，由藍綠對決，蔡英文支持度也轉為領先國民黨韓國瑜（50%：36%）



如果2020年大選柯文哲不參選，由國、民兩黨人選對決時，民進黨蔡英文仍占優勢，支持度領先韓國瑜、郭台銘或朱立倫。如果國民黨由韓國瑜代表參選，與民進黨蔡英文競逐，韓國瑜支持度較5月8日調查時的50%下滑一成以上，至36%，而蔡英文支持度則由38%提升至50%，蔡英文由落後轉為領先韓國瑜14個百分點。



若郭台銘代表國民黨出馬對決蔡英文，蔡英文支持度亦領先郭台銘（45%：35%）



如果明年大選由郭台銘對決蔡英文，郭台銘支持度由5月8日調查的43%減少至35%，蔡英文則增加至45%，蔡英文由落後轉為領先，兩人差距10個百分點。



若由朱立倫與蔡英文對決，蔡英文支持度領先朱立倫15個百分點（48%：33%）



2020年大選，如果是由國民黨朱立倫和民進黨蔡英文兩人對決，朱立倫支持度較5月8日調查時下滑7個百分點至33%，蔡英文支持度則提升8個百分點至48%，兩人由不相上下轉為蔡英文領先朱立倫15個百分點。





國民黨內互比：郭台銘領先，支持度增至29%，韓國瑜下滑為27%，19%支持朱立倫，周錫瑋1%、張亞中0.4%



在目前國民黨內參加2020年“總統”大選初選的郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋及張亞中五位人選中，以郭台銘受到較多民衆表態支持（29%），較5月8日調查時（20%）增加9個百分點，而韓國瑜的黨內支持度為27%，較上次（35%）下滑8個百分點，19%表示較支持朱立倫，周錫瑋（1%）、張亞中（0.4%）支持度較低，另外19%表示這五位人選都不支持。



本次調查是TVBS民意調查中心采用市內電話及行動電話雙底册調查方式，於108年6月17日至6月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1，966位20歲以上台灣民衆，其中拒訪為292位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1，674位，在95%的信心水准下，抽樣誤差為±2.4個百分點以內。抽樣方法采用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw／poll－center