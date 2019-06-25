張蔡美：哨子還沒吹　王金平不用丟盔棄甲

張蔡美。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月25日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”張蔡美接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平沒有登記參加中國國民黨2020初選，又不斷拜託要支持，“真的不知道要怎麼幫王”？但是王金平過去總被修理“藍皮綠骨”，現在每個初選競爭者都搶著拉王合作，證明王有大智慧，她也認為“哨子都還沒有吹”，王不用丟盔棄甲。



張蔡美，1938年生，浙江寧波定海縣（今為舟山市定海區），畢業於國防醫學院護理佐理班，曾代表國民黨當選第九、十屆新竹縣議員，第一、二屆新竹市議員，第九、十屆臺灣省議員，第四、五屆“立委”，曾任“立院”國民黨黨團副書記長，卸任後多半從事公益活動，人稱“阿美姐”的她，保養得宜，凍齡看不出高歲81歲。



國民黨2020初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果，初選之前，有三場“國政願景電視發表會”，首場6月25日晚間八點至十點在高雄國際會議中心6樓國際會議廳舉行，接下來第二場及第三場分別於6月29日在台中、7月3日在台北。



中評社問，國民黨初選有五人，包括高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中，誰比較有機會脫穎而出？



張蔡美告訴中評社，她心中最理想的人選，不是初選名單上這五人，而是前“立法院長”王金平。



她也證實，這麼多初選競爭者，也只有王金平來找她，拜託與支持，當時曾經告訴王，這次新竹市長選舉，她幫“回鍋”的許明財拼了命輔選，最後沒幫上忙（許明財落選），本來用這個理由向王推辭婉謝，但是想起，過去在“立院”受到王這麼多照顧，人不能忘記這份情，上次王金平新竹之友會成立，就出席並力挺。



張蔡美說，其實她跟朱立倫過去在“立院”也同事過，朱立倫上次來新竹城隍廟，並未接到通知，沒有出席，至於郭台銘與韓國瑜沒有來拜訪，也沒有聯繫爭取支持。

