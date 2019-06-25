中評關注：郭台銘政見會前每天10小時密訓

郭台銘坦言對於政見會非常緊張。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選首場“國政”願景電視發表會，今天晚上在高雄登場。前鴻海董事長郭台銘將以政治素人之姿，登上政見會舞台。據了解 ，郭近期減少公開行程，就是在接受密集訓練，首重改正郭個性急常常這段話還沒講完，又跳到下一段的狀況，且要將政策論述用較為簡單明瞭的語言讓觀眾理解。



今天將上陣的五位參選人包括，高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中。



國民黨智庫規畫北、中、南舉辦三場“國政”願景電視發表會，首場今天晚上在高雄國際會議中心舉行，聚焦在“憲政”、“外交”、兩岸及“國安”四大議題。接下來29日將舉辦台中場，主題是青年、社會、文化及教育，7月3日台北場則為經濟、財政、環境、能源。



郭台銘24日受訪時就表示，對於政見會他非常緊張，因為是大姑娘上花轎第一次，他也非常慎重，希望能有好的表現。



據了解，郭台銘近來大幅減少公開行程，也多未離開北部地區，就是在全心準備三場政見會發言，每天至少花十小時在上面，也特別找在美國、日本、東南亞、香港等地的各領域專家友人，動用所有資源，希望能看透各種國際情勢。



政見會發言稿，以郭台銘自己的論述為基礎，稿子架構是由郭本人所定，照著郭的意志來走，並非團隊寫好讓郭照稿念，如此能讓郭發言時更為順暢。



另外，郭台銘首重改正過急的個性，郭之前在媒體發言機率相對低，面對鏡頭時，常急著想分享自己知道的東西，導致這句話還沒說完就跳到下一句，讓人較難消化。郭的團隊也已注意到此點，近來讓郭大幅調整，期待郭在政見會能穩穩地把論述說清楚，為自己更加分。