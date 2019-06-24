生態環境部啟動環渤海4市入海排污口現場排查

中評社北京6月24日電／新華社報道，記者24日從生態環境部獲悉，生態環境部24日啟動河北唐山、天津（濱海新區）、遼寧大連、山東煙台等4城市入海排污口現場排查工作。



根據安排，現場工作為期一週，採取拉網式排查方式，對沿海所有入海排污口進行排查，實現有口皆查、應查盡查的目標。據統計，4地海岸線長度約1700公里，其中涉及沿海城鎮、港口、碼頭、工業、漁業和自然岸線等多種情況。生態環境部計劃安排唐山60個現場組，天津（濱海新區）40組，大連100組，煙台60組，合計260組，共780人參加現場排查工作。



排查主要目標是全面查清渤海入海排污口。具體排查對象既包括通過管道、涵洞、溝渠等直接排放污染物的涉水排口，也包括通過河流、溪流等間接向渤海排放污染物的涉水排口。



此次排查採用“三級排查”模式，即衛星遙感與無人機航測、人員現場核查、排污疑難點查缺補漏方式，全面查清所有向渤海排污的“口子”。



目前，4城市已完成無人機航測及圖像解譯工作，並將航測發現的排污口信息逐一甄別落入手機APP系統中。排查人員將在手機APP系統的指引下，緊緊盯住“三下”，即指橋下、水下、林下等無人機航測盲區，可能存在隱蔽排口的區域；緊盯“五處”，即海邊、入海河流邊、港口碼頭、工業集聚區、人口集聚區等排污口集中分佈的重點區域。



按照計劃，今年年底前，生態環境部還將完成環渤海（三省一市）其他9個城市的現場排查，全面掌握渤海入海排污口情況，為下一步開展監測、溯源及治理奠定基礎。



渤海是中國唯一的半封閉型內海，自然生態獨特、地緣優勢顯著、戰略地位突出。近年來，渤海水質有所改善，但陸源污染物排放總量仍居高不下，重點海灣環境質量未見根本好轉，生態環境整體形勢依然嚴峻。