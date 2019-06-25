商務部重申中美經貿磋商四原則

吹風會現場（中評社 林艷攝） 中評社北京6月25日電（記者 林艷）備受關注的中美元首會晤將在日本大阪G20峰會上舉行，商務部副部長王受文6月24日上午出席外交部舉行的G20峰會吹風會並回答媒體記者提問，他再度重申了中國對中美經貿磋商的四原則：相互尊重、平等互利、相向而行以及要符合WTO的規則。



吹風會現場有媒體記者對王受文問道，這次G20峰會期間中美元首將舉行會晤，外界對此也非常關注，請問中方對這次會晤在經貿領域的期待是什麼？有人認為本輪磋商最好的結果是中美能達成一項不提高關稅的協議，您怎麼看？在中美元首會晤之前中美的經貿團隊是否已經開始溝通，如果有溝通是什麼形式的溝通，中方會在那些議題上和美方磋商？之前中方提出三個核心關切是否仍是磋商重啟的必要條件？



對此，王受文表示，習近平主席6月18日應約了特朗普總統進行了通話，在通話過程中，特朗普總統表示了美方非常重視美中的經貿合作，還表示希望兩國的多個團隊能夠就雙方存在的經貿分歧進行公開討論。習近平主席同意為了找到雙方經貿分歧的解決辦法，經貿團隊進行溝通，現在兩國的經貿團隊正在落實兩國元首重要的共識，正在就下一步的溝通問題進行討論。



至於中方對中美經貿磋商的立場，王受文表示，我們多次講了，中國對於經貿磋商的原則是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合WTO的規則。相互尊重就是各自要尊重對方國家的主權，平等互利就是大家的磋商要在平等的基礎上，達成的協議要對雙方都有利，相向而行就是要雙方都要做出妥協和讓步，而不是只是一方。因為中美都是WTO的重要成員，我們的協議也必須符合WTO的規則。雙方團隊目前仍然在溝通中。