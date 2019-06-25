汪毅夫：在台灣研究的起跑線上

汪毅夫（來源：網絡資料圖） 中評社北京6月25日電（作者 汪毅夫）1945年，在台灣研究的起跑線上，最亮眼的是福建學界的陣容。



1945年1月15日，《台灣研究季刊》在福建永安創刊。該刊由“中國國民黨中央直屬台灣省黨部”（駐地先後為福建漳州、福建永安）主辦，“系研究台灣的專門刊物”。創刊號目錄為：發刊詞（蕭宜增）、要加速光復台灣的工作（李雄）、開羅會議後之台灣問題（李友邦）、台灣建設之前瞻（梁龍光）、收複台灣之實際問題（黃敦涵）、台灣收複後之教育問題（薩士武）、台灣收複後之文化消毒運動（汪受田）、論台灣教育問題（許汝鐵）、台灣財政的透視（方志林）、日寇占領前的台灣（連震東）、日寇占領下的台灣（王清彬譯）、台灣之森林（朱懋順）、台灣對世界大戰與和平的因果關係（陳瑞鵬）、馬關條約締約時台胞抗日運動的檢討（洪石柱）、台灣全史研究（謝東閔）、“台灣海國記”評介及補充（周百勛）、台灣民俗·書房（柏輝譯）、台灣稻江歲時諺（卓柏輝）、台灣義士林祖密傳（丘念台）、革命先賢丘逢甲（本刊資料室）。另有一篇未見於目錄的補白文章：台胞對於政府之希望（藝農，即汪受田）。



1945年4月15日，福建省政府秘書處編譯室編印的《新福建》第7卷第3、4期合刊《台灣研究專輯》出版，該輯所收台灣研究論文包括：台灣民主國的史之研究（謝東閔）、認識台灣（陳延庭）、收複台灣應有之準備（翁春雪）、台灣收複後的設計（黃朝琴）、台灣要覽（胡元璋）、台灣叢話（百勛）、台灣的宗教（春雪）。



1945年4月30日，福建永安《龍鳳》創刊號刊載南社閩集（汪按，即南社福建支社）詩人朱劍芒《台灣詩詞叢話》，文中並提及“吾友周子召南，熟於台灣掌故，征文考獻，亦至勤篤，最近有《台灣詩歌》之選輯”。《龍鳳》創刊號所刊《丘逢甲談“贅”》一文節錄有丘逢甲佚文《序〈菽園贅談〉》。



1945年10月25日，周憲文著《台灣經濟史》“初稿大體完成，且已擇要發表”。



（作者汪毅夫系閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長）

