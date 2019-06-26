汪毅夫：台灣史研究的學術分工

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京6月26日電（作者 汪毅夫）1922年，梁啟超說：“歷史上各部分之真相未明，則全部分之真相亦終不得見。而欲明了各部分之真相，非用分工的方法深入其中不可。此非一般史學家所能辦到，而必有待於各學之專門家分擔責任”。1925年，顧頡剛也說：學術上“各人執業的不同，乃是一件大工作下的分工”。



台灣史屬於地方史，台灣史研究屬於專門史研究。福建學者在台灣史研究方面已有《台灣文學史》《荷據時代台灣史》《台灣基督教史》《台灣歷史綱要》等多項成績。台灣史還有許多“部分之真相”尚待“深入其中”去研究：明鄭時期台灣史、台灣移民開發史、中國制度史上的台灣、台灣民間宗教史、日據時期台灣史、台灣黨外運動史、台灣政治案件史、台灣經濟建設史、台灣教育史等。 各項研究又可細分，如中國制度史上的台灣乃包括了中國鄉約、科舉、教育、職官、幕府、貨幣等制度史上的台灣。

近年來，福建各高校、各社會科學研究機構新一代學人成長勢頭強健，已具備分工合作、全面開展台灣史研究的學術實力。



“孔子作春秋而亂臣賊子懼”。歷史是無情的，歷史反映的是“各部分之真相”和“全部分之真相”。揆之犯罪事實，凡是主張“台獨”、破壞兩岸關係、阻礙祖國統一進程之人，歷史會把他們一一系於恥辱柱上。



（作者汪毅夫系閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長）

