馬彥斌：探索兩岸融合新路　重落實精推進

陽光學院教授馬彥彬（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會日前在福州召開。陽光學院台籍教師馬彥彬在發言時指出，馬彥斌在發言中提出了其對福建省《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》的建議：第一，著眼大局大勢的新路，推進共同市場，強化社會融合，創新都市交流；第二，落細落實的新路，落實政策執行，強化政策行銷，精准分類服務。



他表示，福建省出台的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，開拓新路，層面周全，舉措實在，誠意深刻。台胞的評價好、反應佳，普遍認為獲得感與幸福感提高，對福建的認同更感親近；對於吸引更多台胞登陸，預期將起到相當大的正面作用。



馬彥彬認為，在兩岸關係短期內面臨內外不利局面的當下，《實施意見》的出台與實施，證明大陸堅持兩岸關係和平發展的立場不變，具有穩定兩岸人心的效果；探索新路則顯示了因應新局的彈性和創新性，給出政策制定與執行的空間，福建應該善加把握；而這些新路的執行成效，則將顯現兩岸融合發展路線的有效性，對兩岸人心的長期走向都將影響深遠，福建責任重大。



馬彥斌還提出了幾點自己的建議：一是，著眼大局大勢的新路。首先，推進共同市場，福建領頭試行“兩岸共同市場”，以全省、或自貿區、或平潭全島為範圍，單向全面實施《服務貿易協議》、《貨品貿易協議》既有文本，或提升至有條件的免稅區、免稅島，既能率先推動兩岸經濟一體化，提高台灣對大陸的經濟依存度，也有利於當前擴大進口、引資引人的需求。其次，強化社會融合，對於台胞參政、台胞聚居區的小區自治、網絡與媒體以及出版的有限度開放（可參考澳門大學橫琴島上校區的模式），在特定地區（例如平潭）加大先行先試的幅度與程度，深度探索“共同家園”的融合路徑。再次，創新城市合作：兩岸之間既是大義，也有大利，應求“義利相結”。在農產品採購和旅遊之外，強化“公益合作”的城市合作模式，在媒體宣傳上給予更大的關注，例如社會慈善團體、社工機構的相互協助，互相認養道路、鄉村、小區、家戶或特定群體，以“雙向公益”促進兩岸融合。



二是，落細落實的新路。馬彥斌說，首先，要落實政策執行。突出福建作為“台胞登陸第一家園”的旗幟，探索“第一”的操作型定義（經濟面，例如引資、兩岸貿易額。社會面，例如引人、兩岸婚姻。教育面，例如共同辦學、師資聯合培養。文化面，例如宗譜數、文化聯展與活動數等等。使政策有方向、有重點。建立年度評估指標，橫向比較各省、縱向逐年比較，在更高級別的行政層次上建立協調、支持（包括財政）、鼓勵、咨詢、考核、問責的機制，作為“第一家園”的制度保障。明訂每一政策條文的牽頭與協辦機關、申辦與咨詢管道、預計進度與完成期限，提高各機關與服務機構的執行效率。其次，要強化政策行銷：目前政策不是不夠而是太雜！台胞不是不知道而是不夠清楚！建議推動相關政策更好的系統化整理、可視化呈現，以多種渠道與形式，包括多媒體與影視製作，提供政策解讀與案例示範。相關網站與手册實時更新，並使台胞參與協助解讀、宣傳、咨詢、申請、追蹤、評價、反饋的環節，台胞講給台胞聽，台胞做給台胞看。再次，要精准分類服務：針對台商、台幹、台青（創業就業）、台師（包括不同學制層級）、台眷（配偶、子女）、台生的不同特性，以及不同人生階段的發展需求，提供精准服務、全生涯輔導，以及多方位發展（包括社會服務）的機會與平台，提高融合發展的精確度與深廣度。

