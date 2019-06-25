劉傳標：保護涉台文化遺存　意義重大

福建社科院歷史所所長劉傳標（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）福建社科院歷史所所長劉傳標日前在“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會上在發言時為“加大文化交流力度、增進台胞民族和國家認同”提出建議道，其一，保護祖地歷史文化遺存，增強“閩台根脈相連”的文化話語；其二，加速建構對台歷史話語體系，提高史學領域“守土”能力；其三，借助現代通訊技術，建立與青少年無縫連接網絡話語體系；其四，開展紅色文化宣傳，消除“妖魔化”遺毒，破除“恐共”和“反共”的魔障。



劉傳標說，台灣2300多萬人口中80%祖籍地是福建。福建與台灣同宗共祖，根脈相連。3月10日習近平總書記參加人大福建代表團審議時強調：“兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”。“要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到廣大台灣同胞的心裡，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情”。這一政策主張蘊涵著深刻哲理和豐富內涵，既包含“經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通”，也包含兩岸人心相通，實現同胞心靈契合。



他表示，自古閩台一家，台灣的根在福建。福建涉台歷史文化遺存眾多，無論文物、歷史建築，還是“非遺”項目都是閩台鄉親的共同記憶和身份標識，保護好歷史文化遺存就是保護兩岸融合的根脈。為此，劉傳標提議——



第一，保護祖地歷史文化遺存，增強“閩台根脈相連”的文化話語。劉傳標說，兩岸融合發展，首先閩台要先融合。八閩大地上所擁有的歷史文化遺存都是回擊“台獨史觀”最有力的武器，保護福建歷史文化遺存，就是保護台灣同胞的根文化，就是保護閩台區域文化共同體意識。福建的文物古跡和“非遺”都是兩岸一家親的歷史見證。如，福建歌仔戲、高甲戲、閩劇、打城戲、平講戲、木偶戲、傀儡戲、竹馬戲、鐵枝戲等地方戲劇既是“非遺”，也是閩台鄉親喜聞樂見的，是共同文化遺存。我們要鼓勵與支持各方言劇種及草根演藝團體到台灣鄉村，參與“社戲”、“草台戲”表演。通過直接參與台灣鄉村民俗活動，發揮祖籍地柔性文化作用，強化祖籍地文化在台灣鄉村和基層的影響力。

