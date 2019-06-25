高育仁：王金平沒參加初選　不知要怎麼選？

中評社台北6月25日電（記者 倪鴻祥）前台灣省議長、前台南縣長高育仁24日晚間出席“台北市台南市同鄉會理監事會暨餐會”，和前“立法院長”、不分區“立委”王金平“不期而遇”，兩人簡短握手致意，沒有互動。高育仁向中評社記者表示，王金平沒參加中國國民黨2020提名初選又要繼續跑，不曉得王要怎麼選。



台北市台南同鄉會24日晚間在新生北路二段“鉅星匯國際宴會廳”（原錦華樓）席開9桌舉行“台北市台南市同鄉會理監事會暨餐會”，到場的政治人物藍綠都有，綠營包括民進黨前台南市長許添財、台北市議員簡舒培、王閔生；藍營則包括王金平、高育仁及“立委”林奕華等人，巧的是，藍綠從政者正好不同時間到場，因此彼此沒有碰到面。



高育仁一度向媒體表示這個場合不談政治，不過他向中評社表達對女婿朱立倫的期許，希望朱立倫繼續努力，因為朱的條件應該不輸任何一個參選人。



對於最新民調指朱立倫支持度在藍營5個參選人時躍升到第2名，高育仁高興的指出，朱立倫要把優點展現給全民知道，讓全民去選擇，朱的條件、過去執政及從政的經驗，以及執行力、構思、展望等等，都是所有參選人裡最好的一位，相信朱會繼續努力，最後就是看台灣的民眾、大家的意見怎麼樣。



至於沒有參加國民黨初選仍積極造勢揚言參選到底的王金平，高育仁直接反問“他不是沒有參加初選嗎？沒有參加他還要繼續跑，我就不知道他要怎麼選？”

