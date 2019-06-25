吳鳳嬌：台胞台企同等待遇政策要落細落深

閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌日前在“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會上在發言時指出，更好地將同等待遇舉措落到實處，讓台胞真正有獲得感，提升政策效果，在具體執行中要以“兩岸一家親”理念一以貫之：一是宣傳表述要從台胞熟悉的話語體系和邏輯思維出發，顧及台胞的心理感受，把政策講到台胞的心裡去，切忌過度宣傳、浮誇做秀；二是實施方式要盡可能縮短申報流程、簡化申報環節、明確時間節點，完善實施機制、數據支撐、技術改善、資金配套等保障措施，做到“小細節體現大關懷”；三是強化同等待遇舉措的考核機制，增強同等待遇落實工作在相關執行職能部門工作考核中的比重，進而提高行政執行力和落地效率。



吳鳳嬌表示，兩岸融合發展是習近平總書記提出的國家統一思想的重大創新論述，是推動兩岸從和平發展走向和平統一的全新實踐。2019年 3月10日，習近平總書記參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時發表重要講話，明確賦予福建省 “要探索海峽兩岸融合發展新路”、“努力建成台胞台企登陸的第一家園”、“努力在推動兩岸融合發展上作出示範”的先行使命，為新時代福建省對台工作提供了根本遵循和行動指南。



她認為，深化兩岸融合發展是實現祖國和平統一的根本路徑。2014年11月2日，習近平總書記在福建省考察平潭綜合實驗區時首次提出兩岸融合發展理念，他指出“兩岸同胞同祖同根，血脈相連，文化相通，沒有任何理由不攜手發展，融合發展。”2016年3月5日，習近平總書記在參加十二屆人大四次會議上海代表團審議時發表重要講話，進一步明確“我們將持續推進兩岸各領域交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展，增進同胞親情和福祉，拉近同胞心靈距離，增強對命運共同體的認知”。同年11月1日，習近平總書記會見中國國民黨主席洪秀柱時再次強調“秉持互利雙贏，促進兩岸經濟社會融合發展，符合兩岸同胞共同利益”。2019年1月2日，習近平總書記於參加《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話中系統論述了“深化融合發展，夯實和平統一基礎”的倡議主張，並提出“積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場”、“兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通……”等重點面向和實施路徑，標誌著兩岸正式邁入融合發展新進程。



吳鳳嬌表示，兩岸融合發展是習近平總書記提出的國家統一思想的重大創新論述，是推動兩岸從和平發展走向和平統一的全新實踐。其重要性在於全面總結對台工作歷史經驗、深刻把握兩岸關係發展規律，針對當前兩岸只有和平發展、沒有和平統一進展、甚至兩岸愈交流愈疏離的難題，指明了兩岸在發展中融合、在融合中統一的道路和方向，從思想理論上根本解決了怎樣實現和平統一的問題，將對實現祖國統一大業產生重要的思想引領作用。

