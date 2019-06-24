趵突泉水位連續跌破紅色警戒線

中評社北京6月24日電／受乾旱少雨、夏種用水和高溫天氣等多重因素影響，被譽為“天下第一泉”的濟南趵突泉24日地下水位僅為27.52米，已連續一週跌破27.60米的紅色警戒線，保泉形勢十分嚴峻。



新華社報道，“泉城”濟南素有“泉水甲天下”的美譽，轄區內分佈有640多處名泉，更是冷泉與溫泉皆有，十分罕見。歷史上，濟南的名泉有72處，其中尤以趵突泉最負盛名。



24日，在趵突泉公園，趵突泉三股泉水噴涌乏力，難見當年“趵突騰空”的奇景。在濟南另一大名泉黑虎泉，三個虎頭的泉水也接近“斷流”，黑虎泉取水點、直飲點已暫停開放。



6月15日，趵突泉地下水位今年首破27.60米紅色警戒線，跌至27.58米，此後兩日水位回升至27.60米。18日，趵突泉地下水位又再次跌至27.58米，比去年同期低12厘米。此後，趵突泉地下水位一路下跌至目前的27.52米，每天下跌的速度在1至2厘米。



乾旱少雨是導致趵突泉地下水位近來下跌的主要原因。據統計，今年以來，濟南市平均降雨量僅為74.9毫米，比常年同期少73.9毫米，比去年同期少141.4毫米。



為保泉護泉，濟南市持續加大向玉符河、興濟河、歷陽湖等河道和強滲漏帶實施生態補源力度，確保每天補源量在40萬立方米以上。同時，嚴格控制地下水開採，在市區範圍內全面開展水資源管理專項執法行動，加強對洗車、洗浴、綠化等特殊行業用水監管，嚴厲查處私采地下水行為等。



資料顯示，1971年5月26日至6月10日，趵突泉出現有記錄以來的首次季節性停噴，此後季節性停噴始終陪伴著“天下第一泉”，並曾出現過長達926天的停噴記錄。2003年9月6日，此前停噴548天的趵突泉再次復涌，至今已持續噴涌15年多，創下了自20世紀70年代以來持續噴涌時間最長的紀錄。