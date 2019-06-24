安倍擬在G20期間不舉行日韓首腦會談

中評社香港6月24日電／日本首相安倍晉三擬在28日開幕的二十國集團（G20）大阪峰會期間不舉行日韓首腦會談，已就此展開調整。這是由於認為在原被征勞工問題上韓國並未提出日本能夠接受的解決方案，對韓國總統文在寅的不信任感增強。多位政府消息人士24日透露了此事。然而考慮在峰會開幕迎接各國首腦時與文在寅握手並互致問候。



共同社消息，日本政府認為韓國以違反1965年《日韓請求權協定》的形式重提原被征勞工問題，對韓國採取強硬態度，就韓國方面19日發佈的日韓雙方企業共同出資的解決方案表示拒絕稱“完全無法接受”（官房長官菅義偉語）。



據政府消息人士透露，安倍正在協調放棄的是兩國首腦的正式會談，即在會議室相向而坐、掛上雙方國旗並公開開頭部分發言的形式。配合國際會議舉行時，需要30分鐘左右的情況較多。政府消息人士指出：“舉行的環境尚未完善。如果文在寅方面改變方針另當別論，但保持現狀的話就放棄。”



據外交消息人士稱，日本政府近日向韓國轉達了舉行會談很困難的想法。關於傾向於放棄的理由，表面上舉出的是“日程上的原因”。安倍22日在網絡節目中強調，“我是G20主席，對議事進度負有全責。進行雙邊會談的時間有限”。



除了迎接時以外，安倍與文在寅以站著交談的形式短時間接觸的可能性尚存。政府高官稱“這樣的程度是可能的”。