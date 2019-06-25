G20大阪峰會與中國利益研討會在京舉行

研討會現場（中評社 母欄方攝） 中評社北京6月25日電（實習記者 母欄方）6月23日，“G20大阪峰會與中國利益”主題研討會暨《G20機制20年：演進、困境與中國應對》報告發布會在北京舉行。會議由中國人民大學重陽金融研究院、《現代國際關係》雜誌主辦，中國人民大學全球治理研究中心、中美人文交流研究中心承辦。在G20第十四次首腦峰會即將在日本大阪舉行的背景下，此次會議旨在回溯G20機制成立20 年來所取得的成就及困境，為推進全球治理改革提出新的中國思路。



發布會首先由人大重陽執行院長王文和中國現代國際關係研究院研究員、《現代國際關係》主編王文峰發表致辭。王文在致辭中將G20峰會比作中國的成人禮——G20杭州峰會作為中國當時舉辦過的層級最高的大的全球治理峰會將中國推到了國際舞台的中央。而人大重陽自建院以來深度參與G20進程，並被中國官方指定為2016年G20智庫峰會（T20）的共同牽頭智庫，為中國參與全球治理和大國的複盤、博弈出謀劃策、保駕護航。王文峰指出《現代國際關係》作為一個重點關注動態和政策議題的刊物，長期以來一直致力於服務學術界，幫助學者展示自己的研究成果，尤其是在這些重要的國際動態和對外政策議題上的思考和智慧。



隨後，人大重陽院長助理賈晉京發表報告《G20機制20年：演進、困境與中國應對》。報告回溯了G20的發展與成果，指出了G20機制目前面臨的困境以及“中國方案”面臨的挑戰並就中國如何利用好G20這個平台為國家發展、民族復興創造更好的國際環境提出一系列建議。



報告結束後，在中國人民大學重陽金融研究院院長助理楊清清的主持下，前外交部副部長、人大重陽高級研究員、全球治理研究中心主任何亞非和前中國銀行副行長、人大重陽高級研究員、全球治理研究中心學術委員會主任張燕玲發表主旨演講。何亞非表明G20是大變局時代全球治理調整和轉型的產物，也是中國為了全面應對全球性挑戰，首次系統性的提出中國的方案，拿出中國的利器，全面的投入全球治理的平台，而由於國際關係的複雜化、敏感化以及危機化都削弱了G20正常運作的基礎。何亞非認為不管國際風雲如何變化，中國都需要努力扶持推動G20，而中美作為決定G20發展的兩大經濟體應該承擔起全球大國的責任，攜手推動G20，讓全球治理真正進入順利的軌道。張燕玲從G20的由來和世界經濟治理體系的建立、發展講起。她說，美國退出《巴黎協議》，威脅退出WTO，帶頭挑起貿易戰，實際上是把他們對G20的承諾放置一邊。而近日特朗普在中美貿易問題上的強硬措辭有了很大的變化，我們現在應該抓住這個機會，助推美國在G20當中繼續發揮大國的職責，拿出中國的胸懷，爭取聯合他們一塊，把G20的國際治理堅持下去。