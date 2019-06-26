陳正順：客家還是國民黨的鐵板一塊

陳正順。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月26日電（記者 黃文杰）中國國民黨新竹縣議員陳正順接受中評社訪問表示，國民黨前主席朱立倫確實跟客家最有淵源，客家話講的也很輪轉，但是客家鄉親認為朱還是“乖乖牌”，如果繼續找“乖乖牌”，台灣發展不太容易激起漣漪，反觀高雄市長韓國瑜“最不像國民黨的國民黨”，最懂庶民語言，坐在一起聊天，感覺就是隔壁“阿哥”（客家話：哥哥）。



陳正順，新竹縣第十七、十八、十九屆縣議員，新竹縣北埔鄉第十二、十三屆鄉長，剛卸下新竹縣議會國民黨團書記長。



高雄市長韓國瑜陸續在台北、花蓮、雲林和台中舉辦挺韓造勢後，6月30日下午將在新竹縣府前廣場，舉辦“竹竹苗”大造勢，這場造勢以客家鄉親居多，中評社請陳正順分析韓怎樣贏得客家認同。



陳正順說，“韓國瑜”這三個字，對於客家鄉親來說，確實沒有很深的淵源，但以台灣的結構來講，客家是跟國民黨比較靠近，即使政黨輪替，民進黨執政這麼久，客家還是國民黨的“鐵板一塊”。



被問到，為什麼韓就比較獲得青睞？為什麼不是去挺朱立倫或郭台銘？



陳正順解釋，朱立倫確實跟客家最有淵源，客家話講的也很輪轉，雖然是外省第二代，但過去擔任桃園縣長，跟新竹最有淵源絕對是朱立倫，以現在的選舉文化來講。朱立倫只能用“乖乖牌”三個字來形容，台灣選民現在就變成，比較喜歡非典型的政治人物，好比無黨籍台北市長柯文哲，台灣才有機會起來，如果繼續找乖乖牌，就不太容易激起漣漪。



他說，很多人對於國民黨“乖乖牌”，還存有負面想法，認為這是權貴，反觀韓國瑜比較懂得庶民語言，跟韓國瑜坐下來聊天，感覺就像隔壁的“阿哥”（客家話）一樣，韓國瑜也是“最不像國民黨的國民黨”，即使客家人保守，都可以接受這樣的人物。



28年前就當北埔鄉長的陳正順觀察，新竹鄉下老百姓，多半是務農，以北埔為例，很多都種柑橘，現在政府動不動用補貼，補貼下來，得不到非常大好處，還要看政府的臉色，重點是民進黨執政三年，根本無法跟國民黨執政相比，尤其這幾任“農委會主委”，根本沒有辦法照顧農民，一旦產量過剩、賤價傷農，只會怪罪天災，根本拿不出辦法，韓國瑜就有辦法幫農民把水果銷售出去。



被問到，韓粉六月一日首場挺韓誓師大會在台北凱道，當時用了“國會”聯盟妙天的力量，新竹向來是“國會聯盟”的主要發展勢力，韓國瑜在新竹場會不會也動員參與？



陳正順說，不管之前叫做“民國黨”或是現在所謂“國會聯盟”，新竹場造勢，目前沒有看到妙天系統介入，一起挺韓。



他解釋，韓粉首場台北場造勢就不一樣，理由是韓粉要辦得轟轟烈烈，任何人參與都歡迎，目前沒有看到民國黨跟“國會聯盟”的力量進入，也真的不希望他們參與。



陳正順表示，不論郭粉或韓粉，初選階段，千萬不要互相攻擊，雙方陣營對峙，難免零星擦槍走火，這是小事，最後要團结，國民黨才能打敗民進黨。任何人被提名後，未必平步青雲，因為民進黨會不擇手段，動用“國家”資源，把對手幹掉。