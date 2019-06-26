陳正順：韓郭出線都會找王金平擔任副手

陳正順。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月26日電（記者 黃文杰）中國國民黨新竹縣議員陳正順接受中評社訪問表示，民進黨其實最怕中國國民黨主席吳敦義，吳有軍師型頭腦，會帶領國民黨打贏“立委”選舉。吳的目標是“立法院長”，但要提防無黨籍前花蓮縣長傅崐萁，若傅當選“立委”，也要爭取院長寶座。



陳正順，新竹縣第十七、十八、十九屆縣議員，新竹縣北埔鄉第十二、十三屆鄉長，剛卸下新竹縣議會國民黨團書記長。



28年前就當選新竹北埔鄉長的陳正順，熟悉國民黨政治生態，跟前“立法院長”王金平十分熟識，上次吳敦義競選國民黨主席，也投入操盤。



怎樣看王金平沒有參加初選，卻又積極下鄉跑行程，到底打什麼算盤？



陳正順說，王金平不會退出選舉，初選之後，不管高雄市長韓國瑜或鴻海前董事長郭台銘，最後誰出線，王金平就是副手人選。初選之前，王絕對不會公開表態挺誰，選舉公報上絕對有王金平的名字，最後王金平是以“副總統”來卸任。



他分析，吳敦義大概就是操盤手，爭取擔任“立法院長”，提名自己擔任不分區“立委”第一名是OK，畢竟國民黨明年“立委”席次會增加很多，政黨得票也多，吳敦義手上掌握不分區名單最起碼20名，都有機會進入“國會”。



陳正順說，這不是說吳敦義政治“另謀舞台”，應該說時不我與。但吳敦義要留意的是傅崐萁，傅積極想要恢復國民黨籍，設法擠入不分區名單，但是吳敦義怎麼可能允許，也因此未來會看到，會逼傅崐萁積極投入“立委”選舉，特別是最艱困但傅又有把握勝選的選區，如果傅順利進入“立法院”，就要去爭取“立法院長”。



被問到，國民黨初選，若弄到最後，郭台銘與韓國瑜兩敗俱傷，會不會在全代會再度上演“換柱”大戲，改換王金平上場？



陳正順說，不管初選結果，誰贏誰輸，“換柱”的後遺症，對國民黨傷害太大。“換柱”風波到現在，真正被打死的是朱立倫，不然朱真的是人才。王金平目的就是爭取“副總統”，不會硬是要搶2020，國民黨也沒有“換柱”的本錢，若還看到“換柱”上演，等於保送蔡英文連任。況且郭、韓兩敗俱傷，也輪不到王，這樣把參加初選的朱立倫擺在哪裡？



他分析，吳敦義很早就盤算，知道不會走這步棋（參選2020）了，但是吳的腦筋比任何人好，民進黨真正要打死的是吳敦義，不是韓國瑜、不是郭台銘，也不是朱立倫，民進黨最好讓吳敦義“出國”去玩，讓馬英九來操盤，這是民進黨最愛，整個國民黨“就消失了”。



陳正順說，當年吳敦義在選黨主席，他們全台串連幫忙操盤輔選，大家都有共識，無論如何，一定要讓吳敦義當選，不然國民黨就垮台，只有吳敦義具有軍師型的腦筋。