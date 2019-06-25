林廷輝：李96年訪美致飛彈危機　蔡有顧慮

林廷輝。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）蔡英文七月將出訪加勒比海“邦交”國，外界關注過境美國是否會到華府。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，蔡此次出訪應不會過境華府，傳出的紐約以及丹佛，美方應不會有意見。過境紐約是與過去陳水扁、馬英九同等規劃；而過境美國中部丹佛則比較特殊，當地有很多高科技及國防敏感性設備單位，蔡若過境丹佛是一個特殊安排。



民進黨2020初選落幕，蔡英文7月將出訪加勒比海“三聖”，包括：聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，並過境美國。但府方不願證實出訪行程，只說有確定訊息會告知大家。



林廷輝受訪表示，蔡此行出訪加勒比海國家，相較起來比較單純，若還要到中美洲，飛機可能需要更換，比較麻煩，加上中美洲國家目前也沒有慶典活動，蔡不需要特別過去。他也強調，過境美國才是重點。



根據媒體報道可能過境美國紐約以及丹佛，林廷輝表示，紐約之前扁執政就過境過，扁在紐約還發表演，得到人權獎章，蔡如果過境紐約與扁、馬是同等級；他認為，過去沒有台灣重要人物過境丹佛，當地有很多高科技、國防敏感性設備單位，這是一個特殊安排，會不會有什麼突破？後續可以觀察。



台灣目前在中美洲、加勒比海地區有9個“邦交國”。林廷輝對中評社分析，依照目前情勢分析，有兩個國家不太穩定，但相較起來還比索羅門群島、梵蒂岡穩定些。



蔡英文是否可能在七月出訪就挑戰過境華府國會演講，林廷輝說，李登輝1996年大選前到母校美國康乃爾大學演講，爆發飛彈危機，蔡英文當然會考慮這個情形。如果七月出訪過境的城市能對選情有加分，對蔡連任有幫助，那就不需要一定過境華府。



他認為，蔡英文在明年選後還是可以加碼，但選後加碼就不單純只是台灣選舉，是中美大國博弈，美國方面確實比較傾向支持蔡連任，如果涉及大國博弈，就看美方對於“台灣牌”要不要出手，那是中美問題延伸出來的議題。而目前對於這兩個過境地點，美方應該不太會有問題。



至於蔡英文是否可能赴美國國會演講，林廷輝說，萬事具備只欠東風，《台灣旅行法》已經通過，《台灣保證法》通過都是很好氣氛，只要中美貿易談判陷入困境，就看美國總統特朗普要把“台灣牌”用在什麼時機上。



他表示，現在美國官員都比較傾向蔡英文連任，依照蔡英文做事風格，是慢慢加溫，既然過境紐約可，可到聯合國或是紐約重要機構發表演說就能達到水平。之後是否到華府，就要之後氣氛以及美國出牌。

