中評現場：王金平聽喊“總統”好笑得燦爛

王金平25日晚上出席台北市台南市同鄉會理監事會暨餐會。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月25日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平，24日晚間出席“台北市台南市同鄉會理監事會暨餐會”，現場喊出“總統”好！讓王金平笑開懷。



這場餐會在新生北路二段“鉅星匯國際宴會廳”（原錦華樓）舉行，由台北市台南市同鄉會席開9桌，出席的政治人物藍綠都有，綠營包括民進黨前台南市長許添財、台北市議員簡舒培、王閔生；藍營有王金平、前台灣省議長、前台南縣長高育仁及“立委”林奕華等人。或許是為了避免尷尬，藍綠政治人物都在不同時間到場、逐桌敬酒致意，雙方沒有碰到面。



朱立倫岳父高育仁只和王金平握手致意，沒有互動，且王金平到場不久，高育仁就提前離去。同鄉會成員幫王營造氣氛，高喊“總統”好！王逐桌敬酒做足禮數，並且在餐廳門口和同鄉會成員豎起大拇指喊“讚！”



對於媒體認為2020大選會有關鍵選票10%流向未明，王金平認為，應該不只10%，民調也不是很真，尊重這些人支持的人和選擇，他沒有辦法支配他們。



針對朱立倫認為初選不要大肆造勢，王金平表示，造勢本來就是選舉的辦法，有其效果存在，每個人走每個人的路，有辦法就自己去做，“你選你的路，別人找別人的方法”，要給予尊重。



高雄市長韓國瑜接連舉辦幾場大型造勢轟動全台，但民調卻未反應出來，王金平認為，這要請教韓的看法，因為決定民調起伏的各種因素很多，究竟什麼因素或是民調有沒有準確，誰也不知道。



媒體追問，是否希望韓國瑜勤於高雄市政？王金平說，是的，“我支持他能夠順利當選市長，我也支持他要做好市長”。



至於王金平是否會參選到底？他說，他自己會決定自己的路，要傾聽民意，問問民意，但不會去請教媽祖。

