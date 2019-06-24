中方促美方為各國企業運作和正常合作創造條件

中評社北京6月24日電／針對美國聯邦快遞公司“誤退”華為手機一事，外交部發言人耿爽24日表示，中方敦促美方立即停止並糾正錯誤做法，為各國企業的運作和正常合作創造條件。



在當日例行記者會上，有記者問：據媒體報道，美國《個人電腦》雜誌英國編輯部寄給美國編輯部一部用於評測的華為P30，被美聯邦快遞公司以違反美政府對華為禁令為由退回。有評論稱，由於這一事件，聯邦快遞很可能被中國政府列入“不可靠實體清單”。中方對此有何評論？



耿爽說，這已經不是聯邦快遞第一次出現與華為有關的“失誤”了。“一個月前就曾發生過聯邦快遞未按名址投遞華為包裹的事情。這麼短的時間內，一再發生與華為有關的‘失誤’，一再成為輿論關注的焦點，我不知道聯邦快遞方面作何感想。”



他說，聯邦快遞作為一家大型跨國企業，理應對外作出合理解釋，理應為自身的行為負責。至於聯邦快遞是否會被列入“不可靠實體清單”，建議向主管部門詢問。



耿爽說，美國濫用國家安全概念，以莫須有的罪名，動用國家力量來打壓一家中國企業，是問題的根源所在和混亂的始作俑者。美方的霸凌行徑不僅傷害中國企業，也傷害美國企業，不僅影響企業日常運作，也干擾企業間正常合作。“我們敦促美方立即停止並糾正錯誤做法，為各國企業的運作和正常合作創造條件。”