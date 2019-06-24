檢察機關對繆瑞林、邢雲、錢引安三案提起公訴

中評社北京6月24日電／近日，山東、遼寧、廣東檢察機關依法對江蘇省人民政府原副省長繆瑞林涉嫌受賄案，內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任邢雲涉嫌受賄案，中共陜西省委原常委、秘書長錢引安涉嫌受賄案提起公訴。



江蘇省人民政府原副省長繆瑞林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人繆瑞林利用擔任江蘇省宿遷市人民政府副市長、市長、中共宿遷市委書記、南京市人民政府市長、江蘇省人民政府副省長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任邢雲涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由遼寧省大連市人民檢察院審查起訴。近日，大連市人民檢察院已向大連市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人邢雲利用擔任中共內蒙古自治區伊克昭盟委副書記、伊克昭盟行政公署盟長、中共伊克昭盟委書記、中共內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記、中共內蒙古自治區黨委常委、政法委書記、內蒙古自治區人大常委會副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



中共陜西省委原常委、秘書長錢引安涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由廣東省廣州市人民檢察院審查起訴。近日，廣州市人民檢察院已向廣州市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人錢引安利用擔任西安市長安縣人民政府縣長、長安區人民政府區長、中共長安區委書記、中共雁塔區委書記、西安市人民政府副市長、寶雞市人民政府市長、中共寶雞市委書記等職務上的便利和職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



對以上案件，檢察機關在審查起訴階段，分別依法告知了被告人享有的訴訟權利，訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，依法保障了被告人各項訴訟權利。