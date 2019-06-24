聯合國人權高專對日本的言論自由管制表示擔憂

中評社香港6月24日電／聯合國人權理事會第41屆會議24日在日內瓦開幕。人權事務高級專員巴切萊特在開幕演講中，關於世界各地成為問題的對言論自由的過度管制表示擔憂稱，“將導致批判勢力的沉默和對新聞報道的攻擊”。



共同社消息，聯合國言論自由權問題特別報告員大衛·凱伊計劃25日提交內容為日本目前仍存在媒體獨立性堪憂的新報告並展開討論。會期到7月12日結束。



關於圍繞沙特記者卡舒吉遇害事件的國際調查，負責相關問題的聯合國特別報告員卡拉馬德26日將彙報調查結果。預計將有顯示沙特王儲穆罕默德參與的“確切證據”，會主張有必要對王儲展開調查。



凱伊將指出，關於針對美軍普天間機場（日本沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的抗議活動，日本政府在持續施壓。本屆會議上，人權活動家、現居美國夏威夷的第四代日裔羅伯特·梶原計劃發表演講，呼籲人權理事會介入該機場搬遷問題。



凱伊在2017年發佈的報告中指出，日本的新聞報道因《特定秘密保護法》等有可能正在萎縮，對日本政府提出了修改該法並廢除《放送法》（廣播法）第4條等11項建議。本次報告中將批評其中9項未得到履行。該建議沒有法律約束力，日本政府反駁稱其基於不正確的信息。