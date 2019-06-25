中評關注：把高雄贏回來　蔡英文陳菊再出發

蔡英文以高雄作為地方座談首站，凸顯綠營奪回高雄的決心。（中評社） 中評社高雄6月25日電（記者 高易伸）獲民進黨提名的蔡英文展開競選連任首場地方座談，昨日於高雄起跑。前高雄議長康裕成主持時以“要把去年高雄輸的贏回來”當作整場座談會結語。相較藍營初選的種種泥淖，綠軍定於一尊後的縫補速度飛快，且振作速度與團結氛圍在高雄市長韓國瑜成為眾矢之的後，有了新的轉機。2020大選藍營不論最終由誰出線，可以預見高雄選票政治版圖很可能重返“綠大於藍”。



韓國瑜上任不久，便在4月23日發表“5點聲明”，被視為個人政治聲量的轉折點。縱使民進黨日前還陷在“英德內戰”的泥淖中，但在民調勝負後，綠營所展現的凝聚力與捍衛執政的團結力道，更是飛快。握有資源的蔡英文，早已啟動整合機制，綠營各派系也逐一歸隊，瞄準2020。



蔡英文昨日先赴左訓中心為拿坡里世大運代表團授旗，隨後轉往蓮潭會館跟高雄巿議會民進黨團座談。“總統府”祕書長陳菊特地出席督軍，座談結束時所有人一起高喊“民進黨加油、蔡英文連任”等展現團結氣勢。



短短兩小時座談，蔡英文除了回答現場議員提問外，還特別指出高雄非常重要，因此選為第一場。有信心過去3年的政績累積及成果可以端上桌面。



韓國瑜剛當選高雄市長不久，在“安內”不足下，又另闢戰場“攘外”，如今綠營蔡英文一結束初選，便率陳菊返回高雄對綠營同志、支持者信心喊話，韓國瑜的後院如果失火，2020這場仗該如何打下去？



國民黨將在今日於高雄舉辦首場國政願景說明會，高雄成為藍綠兵家必爭之地，如果韓國瑜的市政凸槌，登革熱防疫失靈，也等同後院失火，韓的民調勢必再次受到衝擊。