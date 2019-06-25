習特會在即 白宮高官稱特朗普對其位置舒適

白宮高官稱特朗普對其在美中貿易談判中的位置感到舒適 中評社華盛頓6月24日電（記者 余東暉）外界普遍預期即將舉行的“習特會”有意重開美中貿易談判，但美國高官傳達美方對談判的“無所謂”態度，稱特朗普對其目前在美中貿易談判中所處位置感到舒適，對任何談判結果都感到舒適，儘管外界認為，隨著美國大選臨近，特朗普對談判取得進展開始有緊迫感。



24日傍晚白宮舉行二十國集團峰會的新聞電話簡報會，美中峰會以及美中貿易談判是熱點問題，但白宮官員不願詳談，只是簡單描述特朗普的感受。



即將於28日到29日在日本大阪舉行的此次二十國集團峰會期間，特朗普將進行多場雙邊會見活動，包括見中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、土耳其總統、沙特國王，以及澳大利亞、日本、印度、德國的總理或首相。隨後於29日到30日訪問首爾，這將是特朗普擔任總統以來第二次訪問韓國。



白宮官員透露，特朗普與習近平的雙邊會晤將於29日舉行，但拒絕披露會談的安排與細節。這位官員說，特朗普已經在多個場合公開說過，對其目前所處的位置感到舒適（comfortable with），對任何談判結果都會感到舒適。因為特朗普覺得自己處於強勁位置，他所施加的關稅，目的是為了保護美國的知識產權，處理強制技術轉讓等問題。美國由此收到很多錢，許多公司開始離開中國，美國經濟處於幾十年來最強勁的位置。因此特朗普在進入會談前對自己所處的位置感到相當舒適。