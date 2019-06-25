真正釋放消費潛力還須深化改革

中評社北京6月25日電／“618”網購狂歡節落幕，各大電商平台再獲豐收。以京東為例，從2019年6月1日0點到6月18日24點，累計下單金額達2015億元，較去年同期增長26.6%，繼續保持快速發展勢頭。



經濟參考報發表民生銀行研究院宏觀經濟研究中心副主任王靜文文章分析，從統計數據來看，此次購物節折射兩大消費趨勢：一是消費升級。與以往相比，品質優良、性價比高的“尖貨”增速亮眼，如京東3000元以上的除塵類產品成交額同比增長超過200%，天貓平台奢侈品促銷參與品牌翻倍，成交額和成交人數增長均超過130%。二是消費下沉。三線及以下城市成為主要增長點，“小鎮青年”成為消費的新主力軍。如京東家電成交額中低線城市占比近6成，拼多多有近7成訂單來自三線及以下城市。



這其實與社會消費品零售數據體現出的趨勢相一致。從今年前5月來看，實物商品網上零售額累計同比增長21.7%，繼續穩定在20%以上的水平，占社會消費品零售總額的比重為18.9%，較上年同期提高2.3個百分點。與此同時，鄉村地區消費品零售同比增長8.9%，高於城鎮地區的8.0%，展現更為強勁的增長勢頭。



不過，在消費升級與渠道下沉的大趨勢下，整體社會消費增速和對經濟增長的貢獻值卻在逐漸回落。今年前5個月，社會消費品零售增速同比增長8.1%，低於去年同期的9.5%和去年末的9.0%。



文章指出，由於外部環境的變化和下行壓力的加大，消費的壓艙石角色將會繼續凸顯。年初以來，從部委到地方都在出台促消費政策，包括放鬆汽車限購政策和發展夜間經濟等。但如果要真正釋放消費潛力，還需要在改革體制機制方面發力。



一是增強居民消費能力和消費意願。一方面，要深化收入分配制度改革、完善財稅金融土地配套改革，確保居民收入增長具有持久性，增強居民消費能力；另一方面，要在“大力發展住房租賃市場特別是長期租賃”“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度”等方面做出統籌安排，減少居民後顧之憂，驅動消費意願提升。



二是穩定就業預期。去年年中以來，中央將“穩就業”置於“六穩”之首，今年政府工作報告更是“將就業優先政策置於宏觀政策層面”，因為只有就業穩，居民才能收入穩、信心穩，進而帶動消費穩。政府應通過進一步深化“放管服”改革、制定《優化營商環境條例》、更大規模減稅降費等，增強企業信心，穩定就業預期。



三是營造良好消費環境。隨著經濟增長動力由投資切換至消費，政府將不再是市場的直接參與者，而是環境建設者、維護者和公共服務提供者。具體而言，應建立健全高層次、廣覆蓋、強約束的質量標準和消費後評價體系，強化消費領域企業和個人信用體系建設，提高消費者主體意識和維權能力，創建安全放心的消費環境等。



總而言之，從“雙十一”“618”等購物節成交額來看，中國在擴大消費方面仍有巨大前景，尤其是居民消費潛力還遠遠沒有釋放出來。但如何將潛力轉換為能力，已成為當前和下一階段政府工作的重點。

