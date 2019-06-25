大華網路報：空談三年政績　人民感受落差大

中評社香港6月25日電／蔡英文日前在贏得初選後對外強調：“不管是面對初選或是大選，國政依然是第一優先，執政團隊拿出政績，讓人民有感，是我們的責任，也才可以感動人心”。



大華網路報今天專欄說，贏得初選後的氣勢果然不同凡響，只是政績讓人民有感，不是執政黨講話大聲就算數，還要看人民是否真的有感。若是自已有感，人民無感，那就叫自我感覺良好。



其實蔡英文不是只有在初選勝出後表示政績是贏得初選的關鍵，早在初選民調公布前網路媒體傳出的一份民調顯示，蔡英文的支持度小贏賴清德2%時，她即解讀是執政成績展現，才使得民調上升。不僅如此，在初選政見發表時，蔡英文也強調：“過去三年實踐民進黨的價值，沒有背離黨價值路線，面對鋪天蓋地的壓力，仍勇敢面對、承受代價，勇敢前進。”



其中被蔡英文視為過去三年政績有：能源轉型與非核家園、轉型正義、“國防”自主、稅改、社會安全網、產業轉型升級等。此外，她在執政三周年記者會中也將再生能源、減稅、年金改革、前瞻基礎建設、“潛艦國造”、福衛七號等列為重要政績，並強調“我們做的事情比你想像得多很多，也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞”。將外界對執政黨的監督視為唱衰，足證自我感覺良好！



就結果而論，若蔡英文所提及的政績真的名實相符，試問民進黨會在2018年底的縣市長選舉中敗得如此之慘？前“行政院長”賴清德還會參加初選，來挑戰蔡英文連任的被提名權？答案顯而易見，就是執政成績乏善可陳，才導致上述狀況發生！面對如此不堪的政績，蔡英文陣營不僅未予以修正與調整，反而將一切責任推給外人。既然不能承擔責任，不就該換人承擔嗎？



談到轉型正義，蔡英文表示：“雖然歷經波折，但在白色恐怖、在美麗島事件，民主前輩所受的冤屈，都一一解除他們的罪名，這就是轉型正義最重要的工程之一”。她顯然忘記了，去年選舉坊間最重要的口號就是“1124滅‘東廠’”（促進轉型正義委員會）。只不過半年的時間，蔡陣營竟然已經完全忘記所謂的“東廠”，對民主政治所造成的傷害。