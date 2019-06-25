中國經濟學的創新發展與歷史使命

中評社北京6月25日電／新中國成立70年來，我國經濟發展取得舉世矚目的偉大成就，社會生產力、綜合國力、人民生活水平都實現了歷史性跨越。我國經濟建設的成功實踐，大大推動了經濟學研究與理論創新。回顧70年來中國經濟學的發展歷程，總結成功經驗，探索未來發展走向，既是服務國家重大發展戰略的必然要求，也是新時代中國經濟學創新發展並加快構建中國特色社會主義政治經濟學的客觀需要。



中國經濟學理論創新成果豐碩



經濟理論本質上是實踐的理論，實踐是經濟學創新發展的不竭源泉。70年來，我國經濟學的創新發展與社會主義經濟建設實踐良性互動、相得益彰，在有力促進社會主義現代化建設的同時，推出眾多經濟學理論創新成果，大大豐富了世界經濟學思想寶庫。中國經濟學理論創新成果非常豐富，這裡僅列出四項重要成果。



推動經濟學“術語的革命”。恩格斯指出，“一門科學提出的每一種新見解都包含這門科學的術語的革命。”經濟學創新發展，也是從新範疇、新概念等“術語的革命”開始的。在新中國成立70年來特別是改革開放以來的社會主義經濟建設實踐中，形成了一批既能反映中國經驗又具有經濟學一般價值的新概念、新範疇，如社會主義初級階段、社會主義市場經濟、社會主義基本經濟制度和分配制度、新發展理念、供給側結構性改革、高質量發展、現代化經濟體系等。這些概念和範疇得到學界普遍認同，成為經濟學創新發展的重要內容和堅實基礎。隨著我國經濟發展進入新時代，從我國經濟高質量發展實踐中湧現出的新概念、新範疇會越來越多，必將大大加快中國經濟學創新腳步。



創造性提出並豐富發展社會主義市場經濟理論。習近平同志指出，“在社會主義條件下發展市場經濟，是我們黨的一個偉大創舉。”新中國成立以來，我國經濟體制經歷了傳統計劃經濟，計劃經濟為主、市場調節為輔，公有制基礎上的有計劃的商品經濟等幾個發展階段，直到黨的十四大明確提出建立社會主義市場經濟體制的目標。從此，堅持社會主義市場經濟改革方向、建立健全社會主義市場經濟體制，就成為我國經濟體制改革最重要的實踐問題和經濟學創新發展最重要的理論問題。改革開放以來的經濟發展實踐表明，社會主義市場經濟體制既超越了傳統計劃經濟體制，也超越了資本主義市場經濟體制。它從我國實際出發，在實踐探索中找到一條把社會主義基本制度與市場經濟有機結合起來的新路。在這一過程中，社會主義市場經濟理論逐漸發展完善，形成了一系列重要理論成果：發展社會主義市場經濟、把社會主義基本制度與市場經濟有機結合起來；經濟體制改革是全面深化改革的重點，核心問題是處理好政府與市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用；科學的宏觀調控，有效的政府治理，是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求；堅持黨的領導，發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用是我國社會主義市場經濟體制的一個重要特征；等等。



超越西方經濟學對政府與市場關係的傳統認知。政府與市場關係是經濟學理論研究的一個核心問題。西方經濟學認為，政府與市場關係是二元對立、相互替代、此消彼長的，政府只能被動和有限地發揮作用。我國改革開放以來的經濟發展實踐證明，把“看不見的手”和“看得見的手”都用好，才能形成市場作用和政府作用有機統一、相互補充、相互協調、相互促進的格局，兼顧效率和公平，推動經濟社會持續健康發展。在實踐和理論探索中，我們既努力實現市場作用和政府作用有機統一、相互促進，又強調政府對市場的頂層設計和有效監管，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，保證政府能夠彌補市場失靈、開展有效市場建設、克服市場運行的自發性與盲目性，從而突破了西方經濟學200多年來形成的政府與市場二元對立觀，有力推動了經濟學創新發展。



突破對發展經濟學和國際貿易理論的傳統認知。“比較優勢理論”和“要素禀賦理論”是西方經濟學框架下促進發展中國家發展和制定國際貿易規則的理論基礎。但是，如果完全遵循這些理論，就會使發展中國家被鎖定在全球產業鏈價值鏈的中低端，發展中國家與發達國家的發展差距就不可能縮小，世界經濟的長期繁榮發展也無法實現。有鑒於此，我國經濟學者對發展經濟學進行反思與重構，提出成功的經濟體應同時擁有有效的市場和有為的政府。對於一個經濟體而言，要素禀賦在一個時點是給定的，但它可以隨著時間推移發生變化，從而使比較優勢發生改變。有效的市場是各種要素的價格能夠充分反映其相對稀缺性的市場，是按照比較優勢發展經濟的制度前提。有為的政府能夠在一國要素禀賦發生變化時因勢利導，促進產業的潛在比較優勢變成競爭優勢，從而打破“低端鎖定”，在市場競爭的基礎上積小勝為大勝，逐步縮小同發達國家的差距，進而實現對發達國家的追趕。我國學者還將我們黨提出的“共商共建共享”全球治理觀運用於國際貿易理論，提出在國際貿易中應當遵循共商共建共享原則：共商是為了最大限度凝聚國際共識，達成合作；共建是為了在共商基礎上建立更為公平的國際分工秩序，最大限度消除傳統國際貿易理論中蘊藏的貿易不平等；共享是為了在共商共建基礎上增強發展中國家的內生動力、激發其發展潛力。這些理論成果不僅是對發展經濟學和傳統國際貿易理論的突破，而且為促進發展中國家發展、促進世界共同繁榮作出了中國學術貢獻。

