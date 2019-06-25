堅持開放合作 促進全球經濟發展

中評社北京6月25日電／二十國領導人(G20)峰會第十四次會議將於6月28日至29日在日本大阪召開。此次峰會的8大主題覆蓋全球經濟、貿易與投資、創新、可持續發展等。當前，全球籠罩在貿易保護主義的陰雲下，G20作為一個全球經濟治理的首要平台，理應在維護多邊主義、凝聚各方共識、穩定全球經濟方面發出堅定的聲音，促使G20各國共同營造良好的國際貿易投資環境，為構建開放型世界經濟做出積極貢獻。



G20峰會成立以來，各國同舟共濟，推動世界經濟走出危機深淵，走上復甦和增長的道路。這一切來之不易。令人遺憾的是，單邊主義和保護主義的蔓延，嚴重衝擊了多邊貿易體制，並加劇全球貿易緊張局勢，導致貿易投資增速放緩，從而影響到全球經濟的增長前景，使全球經濟同步增長的榮景不再。面對全球經濟發展的高度不確定性，全球主要央行不得不在利率已經處於低位時考慮再度加碼寬鬆貨幣政策，這會進一步減弱危機來臨時的調控能力，對全球經濟而言不是一件幸事。



反對威脅經濟的保護主義是G20長期以來提倡的目標。但此前於6月8日至9日召開的G20財長和央行行長會議以及貿易和數字經濟部長聯席會議，只對全球貿易摩擦表示警惕，提出為避免經濟減速應加強合作，會議聲明也只是再次確認了“自由公正貿易的重要性”，未能將反對貿易保護主義的措辭寫入，這或將對多邊自由貿易體製造成衝擊。



世界經濟時起時伏是常態。當前全球經濟不確定因素增多，各方在密切關注經濟下行風險時，不難發現保護主義仍然是全球面臨的重要挑戰。發達經濟體面對失衡，採取單邊貿易保護主義措施，不但無助於改善多邊體系下的失衡，反而會損害世界經濟增長，損害G20的合作精神。



越是在國際經濟遇到挑戰、不確定性增加的時刻，保證多邊協調機制就越重要。攜手合作、互利共贏才是正確的選擇。這既是經濟規律使然，也符合人類社會發展的歷史邏輯。對此，各國都應有清醒的認識。



中國2016年主辦G20杭州峰會，就推動世界經濟增長達成“杭州共識”。2017年G20漢堡峰會期間，與會國家再次確認杭州峰會成果，這其中就有鞏固G20框架下的多邊機制、推動世界多極化發展的內容。各國本著相互理解、相互尊重的精神，通過平等協商，共同營造開放、公平、包容的市場環境，才能促進全球經濟的繁榮。



G20通過每年度展開的領導人峰會以及系列部長級會議，強化著全世界的聯通合作，為全球經濟發展提供著方向指引。這些多邊框架的積極合作實踐都證明了一個事實，即要真正確保世界經濟的巨輪始終處於正確的航向上，就需要每一個成員國都始終秉承合作共贏的精神。



未來，堅持開放合作，維護多邊貿易體制；堅持夥伴精神，加強宏觀政策協調；堅持創新引領，挖掘經濟增長動力；堅持普惠共贏，促進全球包容發展，應該成為G20長期發展所堅持的目標。在歷史性選擇面前，各國應該再次拿出勇氣，展示戰略視野，加強國際協調合作，維護多邊主義，引領世界經濟沿著正確的軌道前行。



來源：經濟參考報 作者：周武英

