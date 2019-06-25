不斷完善中國特色收入分配理論

中評社北京6月25日電／新中國成立70年來，我國收入分配制度歷經多次變遷。改革開放前，我國參照蘇聯模式建立了與計劃經濟體制相適應、具有平均主義特征的收入分配制度。改革開放後，打破平均主義“大鍋飯”成為收入分配制度改革的方向。經過艱辛探索，我國形成了按勞分配為主體、多種分配方式並存的社會主義基本分配制度，奠定了社會主義市場經濟的激勵基礎。伴隨著收入分配制度的改革與發展，我國學術界在堅持馬克思主義政治經濟學收入分配基本原理的基礎上，逐漸探索出具有中國特色的收入分配概念體系、理論體系和理論創新方法，形成並不斷創新發展中國特色收入分配理論。



概念創新是一門學科創新發展的起點。恩格斯指出，“一門科學提出的每一種新見解都包含這門科學的術語的革命”。中國特色收入分配理論創新發展也始自概念創新這一“術語的革命”。新中國成立以來特別是改革開放以來，我們形成了按勞分配、共同富裕、和諧勞動關係、基本公共服務均等化、共享發展等一系列新概念、新範疇；提出了先富帶後富，處理好政府、企業、居民三者分配關係，堅持在經濟增長的同時實現居民收入同步增長、在勞動生產率提高的同時實現勞動報酬同步提高，讓發展成果惠及全體人民等一系列新思想、新表述，大大豐富了中國特色收入分配理論的概念體系和研究內容。



實踐是理論創新的源泉。新中國成立70年來，我國在社會主義現代化建設的實踐探索中不斷創新、發展、完善馬克思主義政治經濟學收入分配理論，形成了具有中國特色的收入分配理論體系。在從計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制轉型過程中，我國始終堅持“生產方式決定分配方式”這一馬克思主義政治經濟學基本原理，積極探索社會主義市場經濟條件下按勞分配的實現形式和有效途徑，改革和完善包括收入分配關係在內的生產關係，形成了按勞分配為主體、多種分配方式並存的社會主義基本分配制度。在創新收入分配體制機制過程中，始終堅持收入分配制度設計既要充分體現社會主義市場經濟公平競爭與效率導向的基本原則，又要充分體現公平正義這一社會主義的內在要求，從而突破了傳統西方主流經濟學關於“公平與效率不可兼得”的二分法。始終堅持正確處理收入分配領域中的政府與市場關係，創造性地將按勞分配和按生產要素分配有機結合起來，堅持按勞分配原則，完善按要素分配體制機制，履行好政府再分配調節職能，加快推進基本公共服務均等化，縮小收入分配差距，促進收入分配合理、社會公平正義、全體人民共同富裕。



在中國特色社會主義新時代，推動中國特色收入分配理論進一步創新發展、豐富完善，要始終堅持馬克思主義指導地位，堅持在實踐探索中推進理論創新。一方面，我國收入分配制度改革應始終堅持運用生產力和生產關係、經濟基礎和上層建築相互作用、相互制約的基本原理和矛盾分析方法，通過調整生產關係激發社會生產力發展活力，通過完善上層建築適應經濟基礎發展要求，使收入分配制度更加適應新時代生產力發展要求、更有利於促進高質量發展，正確處理公平和效率的關係。另一方面，應及時對我國收入分配制度改革創新實踐進行經驗總結，從中提煉出具有新時代特征的新概念、新範疇、新表述，提出能夠體現時代特征、具備學理支撐的收入分配理論體系和邏輯框架，不斷推動中國特色收入分配理論創新發展。



來源：人民日報 作者：權衡(民進中央特邀研究員)

