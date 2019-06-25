創造更好的數字化生活

; 中評社北京6月25日電／互聯網作為20世紀最偉大的發明之一，給人們的生產生活帶來巨大變化。中國全功能接入互聯網已有25年。截至2018年底，中國網民規模達8.29億，互聯網普及率達59.6%，網民通過手機接入互聯網的比例高達98.6%。互聯網的發展為大數據、雲計算、物聯網、人工智能等技術的應用提供了廣闊平台，互聯網與這些技術結合，推動信息技術發展進入全新階段。當今時代，信息技術日新月異的發展對經濟、政治、文化、社會、軍事等領域都產生了十分深刻的影響。信息技術已經滲透到社會生活各個領域，信息化正深刻影響著人們的生活方式，推動形成數字化生活。



信息化？正在深刻改變社會生活方式



人民日報發表中國工程院院士鄔賀銓文章表示，當前，我們正處在信息化大潮之中，人們的生活方式與以往相比發生了巨大改變，這種改變很大程度上就是由信息化推動的。可以說，世界因信息化而更加多彩，生活因信息化而更加不同。



信息化正在改變人們的衣食住行。信息化的迅猛發展不斷改變人們的生活，深刻影響與人們生活息息相關的衣食住行。在“衣”方面，依靠虛擬現實(VR)技術，人們可以在網上通過3D視覺來挑選服飾，通過機器人模特穿戴來觀看效果；增強現實(AR)技術可以讓人們通過網絡直接體驗身穿服裝的感受。此外，無論是定制服裝還是定制鞋子，都可以依托數據庫和3D模型庫來實現，用批量化的方式生產個性化的服裝和鞋子，大大降低生產成本。隨著信息技術與生產技術的深度融合，“衣”方面的個性化定制將日益走進大眾生活。在“食”方面，農業信息化可及時檢測與發現土壤墒情、肥力以及病蟲害，助力農業穩產增產；大數據提供精准市場信息，幫助農民增收；物聯網與區塊鏈結合，可以監控從農田、牧場到餐桌的整個流通過程，讓消費者放心消費。現在，外賣十分流行，手機點餐已成為一些人的一種生活常態。在餐廳，已經可以實現後廚機器人配菜、前台機器人送餐。在“住”方面，智能建築將物聯網、大數據和人工智能技術綜合應用到建築物的設計、運行、維護和管理中。IBM公司認為，到2025年全球聯網設備將有1/5用在智能建築中。智能家居不斷提升人們的生活質量，各類家用電器聯網後可增加音控或手機遙控功能，照明和空調可識別環境條件自動啟動或關閉，電冰箱可以提醒人們所儲存食品的保質期，其他一些家居設備將實現安防、節能、娛樂、養老監護等多種功能。可以說，信息化發展將使“住有所居”變為“住有優居”。在“行”方面，智能交通被認為是治理大城市病的重要手段，能有效改善道路通行狀況。比如，根據經驗設置的紅綠燈轉換節奏難以適應路況的動態變化，而利用信息技術將攝像頭與紅綠燈控制系統連接起來，可以實現紅綠燈轉換的智能化。得益於信息技術的支撐，網約車和共享單車不斷發展，方便了人們出行。5G在500公里時速下的通信能力，為未來高鐵提速和無人駕駛做好了準備。



信息化正在拓展和滿足人們更高層次的需要。按照馬斯洛需要層次理論，在人的生理需要之上還有安全的需要、情感和歸屬的需要、尊重的需要、自我實現的需要。信息化在深刻改變人們衣食住行的同時，還使人們的其他需要得到延伸和拓展，並且得到更好滿足。比如，安全是當前人們十分關注的問題，包括人身安全、家庭安全、財產安全、健康保障等，信息化可以有效提高社會治理和公共安全水平。比如，利用遍布道路卡口的傳感器和攝像頭，可有效檢測套牌車、超載車、超速車等，維護交通安全；人臉識別系統能夠幫助尋找丟失兒童。再如，在醫療方面，超級計算機和人工智能可以加速藥物研製過程，高清視頻和可靠的傳輸系統可以支撐遠程醫療，AR技術可以縮短醫生培訓時間。學習、娛樂、運動、旅遊等屬於人們更高層次的需要，信息化在這些方面也大有用武之地。比如，語音與文字的互相轉換、母語與多種外語的自動翻譯已經不是難題，人們可以將講話實時自動翻譯為數十種語言，輕鬆地與外國朋友交談。微信等社交軟件使人們的溝通交流更加便捷。搜索引擎、慕課等為人們了解世界、學習知識打開了一片新天地。移動互聯網與物聯網融合能夠進一步豐富通信的功能，各種傳感器嵌入手機後可以擴展人的感官能力，實現環境感知等功能。

