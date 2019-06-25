把科創板：建設好發展好

中評社北京6月25日電／近日，上海證券交易所科創板正式開板。此後，證監會按法定程序同意首批兩家企業科創板首次公開發行股票註冊。這些標誌性時點的接連出現，表明經歷7個多月緊張“施工”後，科創板這一資本市場新生事物已近水到渠成。



人民日報發表署名午言的評論文章表示，這200多天裡，有關科創板的一舉一動、每一次進展，都備受各方關注。科創板之所以如此有“明星效應”，很大程度上是緣於它與生俱來的改革“氣質”。



文章分析，設立科創板並試點註冊制，是全面深化資本市場改革的重要突破口，主要承擔著兩項重要使命。



其一，是支持有發展潛力、市場認可度高的科創企業發展壯大。為什麼要讓科創板承擔這樣的使命？從宏觀經濟背景來看，中國經濟已經從高速增長階段轉向高質量發展階段。這一階段的迫切要求，就是加快新舊動能的轉換，深化結構調整，增強科技創新在經濟發展中的作用，增強企業家在創新中的引領作用。金融業要加大對經濟高質量發展的支持，就是要增強與高質量發展要求的適配性，通過金融資源的合理高效配置，推動經濟高質量發展。



由此再來看科創板，其本質意義就是推進金融供給側結構性改革、促進科技與資本深度融合、引領經濟發展向創新驅動轉型。通過改革，增強資本市場對科創企業的包容性，允許未盈利企業、同股不同權企業、紅籌企業發行上市，進一步暢通科技、資本和實體經濟的循環機制，加速科技成果向現實生產力轉化。服務實體經濟發展是資本市場的天然使命，但在不同發展階段，這一使命的具體內涵也在不斷變化。當下，通過科創板架起金融資本與科創要素的橋梁，無疑是最能夠體現金融對實體經濟支持、對高質量發展支持的途徑之一。



其二，發揮改革試驗田的作用。科創板的整體制度設計公布時，很多人都驚訝於改革的力度和深度。從中國的國情和發展階段出發，借鑒成熟市場經驗，在發行上市、保薦承銷、市場化定價、交易、退市等方面進行制度改革的先試先行，並及時總結評估，形成可複制可推廣的經驗。這表明，科創板不是孤立一招，而是著眼於資本市場發展大局而落下的一子。科創板不是簡單增加一個“板”，它的核心在於制度創新、在於改革，對我們完善資本市場基礎性制度建設、深化金融改革開放、推動科技創新都具有重大意義。



文章指出，當然，設立科創板並試點註冊制是一個全新探索，可能會遇到各種各樣的困難和挑戰。對此，要做好充分準備。根本的應對之策，是完善法制、加大違法成本和監管執法力度，切實樹立以信息披露為中心的監管理念，全面建立嚴格的信息披露體系，完善市場激勵約束機制，壓實中介機構責任，給投資者一個真實、透明、合規的上市公司。同時，積極推動增加司法供給，大幅提升違法違規成本，嚴厲打擊虛假披露、欺詐發行等各種亂象，淨化市場生態。



就市場各方而言，需要既保持熱情，又保持理性冷靜，共同應對可能出現的各種問題，共同遵循資本市場內在規律，一起攜手把科創板建設好、發展好。

