富權：怪異！游盈隆剛退黨就“唱好”蔡英文

中評社香港6月25日電／游盈隆主持的“台灣民意基金會”，在每月公佈的國政民意調查數據中，幾乎是“每日一唱”地“唱衰”蔡英文。但他猛烈批評蔡英文的“六大理由”宣佈退出民進黨後，隨即於翌日亦即昨日發佈的民調，卻是突然“唱好”蔡英文。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 實際上，“台灣民意基金會”昨日公佈的民調顯示，雖然有意參與中國國民黨初選的五人，以郭台銘排名第一、朱立倫居次；而原本支持度遙遙領先的韓國瑜，經過4場大型造勢後，民調則不升反跌，位居第三。但在蔡英文、韓國瑜、柯文哲對比下，蔡英文暫居第一，韓國瑜第二，柯文哲第三，若由郭台銘勝出初選，蔡英文仍居第一，第二名是柯文哲，郭台銘則落居第三。



既然連長期“唱衰”蔡英文的“台灣民意基金會”，都突然公佈蔡英文將能戰勝韓國瑜（或郭台銘）、柯文哲的民調數據，相信民進黨將會千方百計與柯文哲合作，即使爭取不到“蔡柯配”，也要催促他出來參選“總統”，在“三腳凳”的競爭中，讓蔡英文得以成功連任。



不過，這個數據卻令人感到有點納悶。因為在一般人的認知中，柯文哲與蔡英文的重疊性甚高，因而在民進黨是推出蔡英文參選的情況下，柯文哲出來選，就將會從蔡英文手中挖走淺綠和中間選票。反而倘是民進黨提名賴清德參選“總統”，因其與柯文哲是兩條平行道，柯文哲將在賴清德的身上討不到什麼便宜。這也是柯文哲一直在觀望的其中一個原因，而且因為民進黨公佈民調結果是蔡英文出線，他就嘆息說，“賴清德好可憐，被做掉了”。其實他的“潛台詞”是，自己“好可憐”，參選夢被不可思議的民調“做掉了”。



而且，游盈隆一直是“唱衰”蔡英文的，現在卻突然“唱好”蔡英文，而且還是在以強烈不滿蔡英文的“六大理由”宣布退出民進黨之後，這就讓某些人從“陰謀論”的角度來審視這個民調數據：這可能是游盈隆的反間計，引誘蔡英文落沓”，與柯文哲合作，結果卻是互相拉扯，反而讓國民黨的候選人“漁翁得利”，其目的就是要把爭取連任意志極為頑強的蔡英文“拉下馬”，“報仇咁報”。



因此，民進黨主席卓榮泰昨日接受媒體專訪時表示，民進黨不會惡意攻擊柯文哲，但在政策討論上，可以攤開來談，特別是在“國家”認同、“主權”定義不能模糊；就比現在沒有任何黨政職務，但卻負責操盤小英選舉的林錫耀所說的民進黨對於柯文哲的態度就是不攻擊，畢竟“三咖督”後，連任仍須爭取“柯粉”的支持，有較為清醒的認識。