北約大搞反俄演習　英軍部隊卻因醜聞“栽了”

涉事的英軍士兵。 中評社北京6月25日電／北約日前在波羅的海上大張旗鼓地舉行了代號“波羅的海行動-2019”的聯合軍事演習，矛頭直指俄羅斯，而參加演習的英軍士兵卻被曝出了一則醜聞。



據英國《每日郵報》網站6月23日報道，英國皇家海軍陸戰隊士兵日前在參加北約的“波羅的海行動-2019”軍事演習期間，被發現在胸前塗上了納粹符號。報道稱，在這段視頻中，一名明顯處於呆滯狀態的士兵坐在馬桶上，胸前畫著一個納粹符號。這段視頻據稱是在英國海軍的“海神之子”號兩棲船塢登陸艦上拍攝。



報道稱，英國軍方已經著手開始調查此事。此次醜聞還導致英國高層人士開始考慮禁止皇家海軍陸戰隊參加類似的海外演習，而部隊中任何分享該圖片的人也將面臨紀律處分。涉事的士兵則是來自英國的“未來突擊隊”，該部隊是為了探索未來兩棲作戰行動而專門設立的部隊。這起事件的後果相當嚴重，該部隊已經被上級長官告知可以和參與重大軍事任務“親吻告別”了。



報道稱，一名英軍高級軍官在傳達給部隊的命令中寫到：“皇家海軍陸戰隊指揮官已經下達指示，藏有這段視頻的人必須立即將其删除。如果發現任何人轉發它，尤其是發布到公共媒體上，都將面臨紀律處分。”



據悉，由美國主導的北約大規模年度海軍軍演“波羅的海行動-2019”，6月9日在德國北部港口基爾拉開帷幕，來自18個國家的8500餘名官兵、50艘戰艦和40架戰機參演，美國海軍第二艦隊自2018年重建之後，首次參加演習。北約雖然沒有公開表態演習目的就是針對俄羅斯，但從演習地點和科目設置上看，對俄威懾的意圖已是不言而喻。



來源：環球網