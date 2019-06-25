韓國瑜接受網路直專訪　張善政上線同框

韓國瑜接受網路節目專訪與張善政同框。（照片：擷取自高雄林小姐YouTube） 中評社台北6月25日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜24日傍晚接受“高雄林小姐”網路直播節目專訪，被問及如何面對自己及家人遭受大量抹黑？韓國瑜表示，就像從政以來一路面對抹黑的心境，他虛心接受批評，但不會忘記多數人對他的支持。



網路直播中意外加入前“行政院長”張善政的視訊畫面，與線上兩萬多名韓粉齊祝張善政生日快樂，韓國瑜也特地用西班牙語祝賀，感謝張善政在網路上的仗義執言。



對於黨內初選，韓國瑜表示一定會派人力監督5家民調公司，務必讓結果公平公正，避免淪落到民進黨初選民調出爐、卻遭陳水扁批評“連鬼都不信”的地步。若初選順利通過，韓國瑜強調已有30位退休官員、學者、專家待命，包含前“行政院長”張善政在內，將籌組“國政顧問團”。



韓國瑜還表示，下一任“總統”必須以“台灣安全、人民有錢”作為目標，打造“政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工”的健全社會。



韓國瑜說，“一堆人問我6500萬元花到哪去”，韓以岡山地區清淤為例，2米高的箱涵淤積195公分，甚至有大小箱涵沒有確實相接，難怪遇大雨就淹水。



韓國瑜指出，清淤是高雄市政未來的重點，過兩天還會親自去慰問清淤工作人員，感謝他們在高溫、惡臭的環境下的付出。



而對於登革熱疫情，韓國瑜再次重申，每日下午的防疫會議、噴藥工作持續進行，7月1日化學兵將正式進入市區協助噴藥，請市民全力配合防疫。