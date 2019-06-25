大華網路報：誤導民意走向　“維持現狀”質變

中評社香港6月25日電／大華網路報今天時評說，民進黨修訂“國安法”、刑法、“國家機密保護法”及兩岸人民關係條例，以“國安”為名緊縮兩岸關係，並非突如其來之舉，而是衡量美中對抗、陸港互動及台灣民意動向後的戰略布局，必須審慎評估其影響。



這也就是說，蔡英文連串動作，表面上看起來係著眼於2020“總統”、“立委”選舉的勝選，實際上則是在重新建構兩岸關係，將先前的“維持現狀”主張，進一步操作為達成其“一邊一國”目標的“移形大法”，絕不能掉以輕心。



在美中對抗、陸港互動及台灣民意動向等變數中，前兩者屬於外部變數，民進黨著力的空間雖不大，但仍可借力使力，在台灣內部進行有利於綠色執政的操作。倒是台灣民意動向，民進黨近年積極引導，刻意形塑，值得關注。



民進黨再次執政後，蔡英文花了許多的心力，引導台灣民意的走向。蔡的操作法，採取“棉里藏針”的方式，不用鯨吞，而以蠶食，逐步向目標邁進。對國民黨的轉型之戰如此，對兩岸關係的重新建構也是如此。



時評說，蔡英文上台後，刻意淡化兩岸經貿的重要性與互補性，對台灣每年從大陸賺了800億美元以上的順差絕口不提，而凸顯大陸經濟轉型後，對在大陸的台商，以及在台灣的業者已形成競爭關係，所造成的衝擊日趨嚴重。



對於兩岸民間交流，蔡政府雖說沒有明文禁止，但透過入境審查等技術手段，緊縮了兩岸交流的管道與質量，大陸涉台官員、學者專家及相關團體更常被阻絕在外，減少乃至侷限他們與台灣各界接觸的機會。