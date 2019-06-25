張善政駁黑韓　胡幼偉：韓張搭檔美事一樁

胡幼偉提議2020大選，韓國瑜找張善政搭檔。(照片：胡幼偉臉書) 中評社台北6月25日電／針對前“行政院長”張善政最近時常出面為中國國民黨高雄市長韓國瑜駁斥攻擊，前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉今日在臉書發文表示，張無政黨色彩，更無任何可供抹紅、抹黃或抹黑空間，形象端正專業，是各方都可接受或至少難以攻擊的行政幹才。韓國瑜若能於國民黨初選勝出，應正式邀請張入韓營。他並強調，“韓豪放熱情，張儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。”



韓國瑜日前提出國道六號延伸至花蓮及登革熱議題等遭到外界攻擊時，張善政都出面發聲，提出論證，支持韓國瑜的看法。他昨天受訪時也強調，民進黨若不能就事論事、惡意攻擊韓國瑜，“我都會出來幫他（韓）講話。”



不過，張善政2月20日宣布以無黨籍身分角逐2020“總統”大選。他強調，一個沒有藍綠背景的人，可以擺脫過去很多的爭議，真正用理工科技背景的訓練，把台灣經濟發展和生活帶向更好的環境。張當時也提到，若經過一定時間的參選，聲勢仍起不來，那個時間點就是他退出的時候。



胡幼偉也力勸張善政勿成為獨立“總統”參選人，成為韓在科技及國家施政脈絡方面的重要幫手。



以下為胡幼偉臉書全文



前“行政院長”張善政最近為老韓反撃黑韓，我的直覺是：會有正面傳播效果。



當然，張的聲援，有兩種可能：



1. 黑韓正熱，此時發聲援韓，張自己的曝光度和正義形象都會加分。



2. 張將加入韓營，成為韓在科技及“國家”施政脈絡方面的重要幫手。



韓若能得張助，對選情自是利多。張無政黨色彩，更無任何可供抹紅、抹黃或抹黑空間。形象端正專業，是各方都可接受或至少難以攻擊的行政幹才。



張既還有心為國為民服務，也願出手助韓，韓若能於初選勝出，應正式邀請張入韓營，力勸張勿成為獨立“總統”參選人。



韓豪放熱情，張儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。