第三批科創主題基金發售

中評社北京6月25日電／6月24日，第三批獲批的博時基金、銀華基金、大成基金、中歐基金、中金基金、財通基金等6家公司旗下科創主題3年封閉運作靈活配置混合型基金正式開始募集，首募規模上限均為10億元。截至中國證券報記者發稿時，僅有博時科創主題3年封閉混合基金顯示認購結束。整體來看，與獲千億資金追捧的首批科創主題基金以及百億資金參與的第二批科創主題基金相比，熱度明顯下降。



已有一只完成認購



與第二批科創主題基金相同，本次發行的科創主題基金均為封閉式基金。這類科創主題基金需將不低於80%的非現金資產投資於科創主題相關證券，同時，均可參與科創板IPO的戰略配售。但是，作為封閉式產品，銷售難度遠大於普通開放式基金，與已經發行的第一批科創主題基金和第二批科創主題基金相比，熱度有所冷卻。



截至中國證券報記者發稿時，第三批科創主題基金中僅有一只完成募集。盈米且慢、螞蟻財富APP、天天基金網等均顯示，博時科創主題3年封閉混合發售已認購結束。一位渠道人士表示，“從目前各基金公司情況來看，博時科創主題3年封閉混合發售已結束，將進行比例配售，其他幾只大概率也會在明天募集結束。”



值得注意的是，首批科創板基金，吸引了1200億元資金搶購，平均配售比例僅為5.73%。其中，匯添富科技創新基金首募277.8億元，以3.59%的配售比例，刷新了公募基金的紀錄。第二批科創主題基金大部分也提前完成了募集，合計也吸引了120億元資金參與。



整體來看，第三批科創主題基金銷售情況不及第二批，而第二批的銷售情況也不及首批。首批中工銀瑞信科技創新3年封閉混合作為封閉運作產品，與第二、三批產品為同一類型，當時首募規模達45億元。



3650只公募基金可投科創板



