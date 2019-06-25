卓榮泰：無法接受柯文哲“兩岸一家親”講法

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／針對蔡英文的核心幕僚、前“行政院副院長”林錫耀呼籲民進黨不要攻擊無黨籍台北市長柯文哲，也不要得罪柯粉，民進黨主席卓榮泰昨天接受台媒專訪表示，民進黨不會惡意攻擊柯文哲，但柯一直不改變所謂“兩岸一家親”的講法，對民進黨大多數人而言無法接受。



卓榮泰指出，他曾說“兩岸一家親不如兩岸好厝邊”，但好厝邊與一家親相差很遠。他認為，也許柯有政治上考量，故意採取這樣的方式，也許柯曾與誰有過什麼默契，他不知道，但柯一直不放棄這樣的講法，讓基層產生疑慮。



卓榮泰昨天接受中央社專訪表示，不會對柯文哲做惡意攻擊，但政策討論可以攤開來說，尤其在“國家認同”、主權定義的事情要愈辯愈明，這不能模糊。



卓榮泰說，民進黨與柯文哲的關係錯綜複雜，民進黨對和任何人、團體、政黨合作採取開放態度，但是一定要理念相同，尤其是以台灣優先、以“國家”整體利益優先的理念要相同，也要對民進黨議員有適度、足夠的尊重，“柯市長自己應該在這個地方多點著力”。



至於柯文哲日前透露“蔡壁如常常被叫去跟卓榮泰聊天”，對此，卓榮泰說，這是在朋友約的場合，不是特別要談什麼事，更沒談什麼配或是柯文哲的動向，且民進黨“總統”初選進入後半段，就沒有見過面。