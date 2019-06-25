星島：美伊戰爭風險增　全球經濟復堪憂

中評社香港6月25日電／美國昨日宣布新一輪制裁伊朗措施，更令人憂心的是，美軍無人偵察機早前遭伊朗擊落，總統特朗普一度批准美軍出擊，連戰機都升空了，只差十分鐘開火才突然被叫停。



星島日報今天社論指出，這場由美國退出伊朗限核協議後逐步升溫的戰爭危機，將持續籠罩波斯灣上空不散，且愈來愈密，隨時擦槍走火，影響石油供應和全球經濟。



美國在總統奧巴馬任內，連同中英俄法德六國，與伊朗達成協議，以取消制裁換取伊朗暫停發展核武技術。儘管伊朗恪守協議，特朗普上台後卻單方退出協議，恢復製裁，儘管其他締約國願意繼續履約，但是美國實施“長臂執法”，任何與伊朗做生意的公司和金融機構都同樣受到制裁，令歐洲公司不敢購買伊朗石油，連香港都受到美國警告，不要向可能載著伊朗石油經港赴中國內地的油輪提供服務。



好戰派登場 特臨崖勒馬



社論說，伊朗在美悔約後，石油出口又大受打擊，外資流失，物價飛漲。眼見歐洲各國在遵守限核協議方面因美國作梗而有心無力，伊朗威脅逐步退出協議，除非歐洲採取行動保護伊朗免受美國制裁，到本周四，伊朗可供製造核武的濃縮鈾存量將突破協議容許的上限。



這兩個月，作為中東石油運送咽喉的霍爾穆茲海峽一帶，已經先後有六艘運油輪遭疑似魚雷所襲，美國指是伊朗所為，伊朗則稱遭國內反政府組織串同沙特阿拉伯插贓嫁禍，各執一詞。不過，今次擊落無人偵察機，則是美伊雙方都承認的，不同之處僅是擊落地點在伊朗領空還是國際空域而已。



美國國防和外交由強硬派登場，因應近日波斯灣局勢，已在區內增兵三千五百人，並且調派航空母艦戰鬥群到當地。除了國內以白宮國家安全顧問博爾頓為首的鷹派，視伊朗為死對頭的沙特等美國傳統中東盟友，亦望美國出手。美國國務卿蓬佩奧這陣子就出訪沙特和阿聯酋，希望建立全球反伊聯盟。