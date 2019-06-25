江西：對31個地區和單位黨組織開展常規巡視

中評社北京6月25日電／ 6月23日，江西全省巡視巡察工作會議暨十四屆江西省委第六輪巡視工作動員部署會召開。根據江西省委部署，本輪巡視將安排8個巡視組，對3個設區市、6個設區市政府管理的副廳級派出機構、18個縣（市、區）、4家省屬企業，共31個地區和單位黨組織開展常規巡視。



本輪巡視分工如下：省委第一巡視組對玉山縣、弋陽縣、婺源縣開展巡視；省委第二巡視組對南昌市紅穀灘新區、南昌高新技術產業開發區、南昌小藍經濟技術開發區、南昌縣開展巡視；省委第三巡視組對鷹潭市、鷹潭高新技術產業開發區、鷹潭市月湖區、鷹潭市餘江區、貴溪市開展巡視；省委第四巡視組對廬山管理局、廬山市、德安縣、武寧縣開展巡視；省委第五巡視組對江西省鐵路投資集團公司黨委、江西銀行股份有限公司黨委、江西大成國有資產經營管理有限責任公司黨委、江西省民爆投資有限公司黨委開展巡視；省委第六巡視組對撫州市、撫州市臨川區、撫州市東鄉區開展巡視；省委第七巡視組對宜黃縣、崇仁縣、南城縣、南豐縣開展巡視；省委第八巡視組對九江市、九江經濟技術開發區、九江市潯陽區、九江市濂溪區開展巡視。



按照江西省委要求，本輪巡視將把學習貫徹習近平總書記視察江西時的重要講話和對江西工作的重要指示精神情況，作為監督檢查的重要政治任務。聚焦落實政治任務，聚焦嚴明政治紀律、政治規矩和堅決全面徹底肅清蘇榮案餘毒，聚焦破除形式主義、官僚主義和“怕慢假庸散”作風頑疾，聚焦黨組織建設、選人用人和幹部履職擔當問題，聚焦落實意識形態工作責任制，聚焦整治群眾反映強烈的突出問題，深入監督檢查貫徹新發展理念、推動高質量發展、打好三大攻堅戰、掃黑除惡、減稅降費、優化經濟發展環境等重大決策部署落實情況，著力發現上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止，選擇性落實、虛假落實等突出問題；著力發現空泛表態、應景造勢、敷衍塞責，搞政績工程、形象工程等形式主義、官僚主義突出問題。將緊盯被巡視黨組織領導班子和“關鍵少數”，著力發現黨員領導幹部政治上離心離德、思想上蛻化變質、組織上拉幫結派、行動上陽奉陰違，當“兩面人”“兩面派”，搞“七個有之”等突出問題；著力發現責任意識不強、責任落實不到位，不擔當、不作為等突出問題。



結合本輪巡視工作，各巡視組還將開展選人用人和意識形態專項檢查工作。