撒哈拉熱浪席捲歐洲　巴黎料達40度

中評社香港6月25日電／非洲撒哈拉熱浪席捲歐洲，法國巴黎本周中期料將飆升至攝氏四十度，馬德里和慕尼黑等熱門旅遊城市也將受熱浪影響。法國、西班牙、德國及荷蘭等已發出高溫警報。



星島日報報道，歐洲本周將籠罩在熱浪之中，氣象預報員警告六月可能出現破紀錄高溫，氣溫料於本周中期來到高峰。法國巴黎周四至周五料升至攝氏四十度，由於溫度高，體感溫度將猶如四十七度，而最受影響的地區是法國北部，包括巴黎。巴黎市及大巴黎地區的警戒已提升至橙色層級（四級中第三高），未來數日內氣溫可能繼續升高。



熱浪來襲的消息傳出後，風扇被搶購一空。零售商Boulanger表示，“空氣處理”類產品銷量比平日急增四倍。而根據規定，若勞工認為健康受重大威脅或僱主提供的保護措施不足，可行使不出勤權利。



法國當局為嚴防二○○三年夏季熱浪事件重演，將開放九百處地點予公眾乘涼，包括在公共建築內設有冷氣的“清涼室”、在公眾地方搭建臨時噴泉及花園於夜間開放等。當局還會免費派水，並特別照顧長者等高危人士。



法國二○○三年最高氣溫達四十一點五度，有近一萬五千人在兩周內喪命，死者大多為長者和慢性病患者等。



據氣象局統計，法國以往夏天的高溫期一般從七月開始，至八月中旬結束，但從二O一六年開始，高溫期開始提前至六月。



在西班牙，國家氣象局周日發布天氣惡劣的“黃色警戒”，並預計中部地區本周稍後氣溫會攀升至超過四十度，特別是在內陸地區。東北部埃布羅河穀地區從本周四至周六，溫度更可能飆破四十二度，而高溫可能持續至下周初。



德國也預計熱浪將持續一周，將突破二○一五年四十點三度的高溫紀錄。荷蘭官員周日也向七省發布天氣炎熱警告。



比利時的皇家氣象研究所也發布極度高溫警戒，指溫度預料從周二開始達到三十四至三十五度之間，瑞士也預期出現類似炎熱天氣。



英國氣象局則特別擔憂熱浪可能引發“激烈風暴”，警告民眾將面臨“濕熱且不穩定”的天氣，本周初會出現大雷雨，而本周稍後中部與西南部將達三十多度。而希臘本周末預估將記錄到極熱高溫，氣象預報員警告一些地區可能高達三十九度。



氣象學家把高溫歸咎於撒哈拉沙漠暖空氣來臨前的現象。大西洋上空的天氣系統正產生高氣壓，將非洲北部和西班牙的熱空氣送到該區，令氣溫升高。



氣象學家指出，最新一波密集熱浪再次顯示全球暖化對地球的衝擊，這類氣候狀況恐將成為常態。