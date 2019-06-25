永輝超市終止投資家樂福中國

中評社北京6月25日電／起了個大早，趕了個晚集。



6月24日晚間，永輝超市（601933）發布關於終止擬對外投資的公告。



永輝超市終止投資的對象，正是日前被蘇寧易購（002024）“截胡”的家樂福中國。



早在去年1月下旬，永輝超市、騰訊、家樂福三方曾聯合宣布達成關於“家樂福中國”的股權投資意向書。無奈在“戀愛”一年半後，家樂福中國最終“改嫁”給了蘇寧易購。



6月23日晚間，蘇寧易購公告稱，其公司全資子公司蘇寧國際擬出資48億元收購家樂福中國80%股份。



家樂福中國的“嫁妝”還算拿得出手：約3000萬會員，210家大型綜合超市、24家便利店以及6大倉儲配送中心，店面總建築面積超過400萬平方米，覆蓋22個省份及51個大中型城市。



而永輝超市只能在蘇寧易購“官宣”後，於次日宣布放棄對家樂福中國的追求，“自籌劃本次對外投資事項以來，公司與合作夥伴積極和交易對方就相關事項進行了談判”。永輝超市在公告中稱，“根據目前市場環境，綜合考慮各方面相關因素，為維護上市公司及全體股東利益，公司決定終止本次對外投資的談判。”



“戀愛”一年半



至少在一年半前，永輝超市與家樂福中國的“戀情”，被各方認為是門當戶對。

