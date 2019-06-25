無線電監測中心否認5G基站輻射大

中評社北京6月25日電／5G基站輻射大？多慮了！



——訪國家無線電監測中心檢測中心主任王俊峰



5G基站使用的無線電頻率更高，信號衰減更快，要想達到同樣的信號覆蓋效果，就需要建設更多基站。由於信號衰減更快，即使5G基站增加了，其輻射值也不一定比4G基站大



近日，有關5G基站輻射遠超4G基站甚至危害身體健康的議論引起了廣泛關注。5G基站輻射到底大不大？會不會損害人體健康？中國的5G基站輻射量和國外相比怎麼樣？帶著這些問題，經濟日報記者採訪了國家無線電監測中心檢測中心主任王俊峰。



問：5G基站輻射到底多大？比4G基站輻射大多少？



王俊峰：根據國家相關部門管理要求，電信運營商的通信基站或其他部門的大功率電磁輻射台站，在建設前須由專業的第三方技術機構進行電磁輻射環境影響評測，經過環保部門的認可後方可建站。所以，運營商建設的4G基站及5G基站，其電磁輻射水平都應符合國家相關法規和標準。



從無線電技術角度看，5G宏基站的無線電發射功率譜密度典型值約為2瓦／MHz，4G宏基站的典型值約為4瓦／MHz，可見與4G基站相比，5G基站發射功率譜密度基本相當甚至更低。另外，5G網絡所使用的無線電頻段更高，衰減更快，所以在與4G基站同等距離的情況下，5G基站的輻射值並不一定比4G基站高。



問：很多專家指出，手機由於更靠近人體，比基站的輻射更大。那麼，5G手機的輻射會對人體造成多大損害？

