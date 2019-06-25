國民黨初選五將今晚過招　就考這些題目

國民黨2020初選第一場政見會的四項議題提問題目。(國民黨) 中評社高雄6月25日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選首場國政願景發表會今晚8點在高雄登場，聚焦“憲政、外交、兩岸及國防”四大區塊，高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人將過招。國民黨主席吳敦義將全程出席。



今晚的政見會8點至10點在高雄國際會議中心6樓國際會議廳舉行，由TVBS現場實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第二場及第三場分別於6月29日在台中、7月3日在台北。



電視發表會分為二個階段，第一階段的發言順序為：周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘；第二階段由主持人進行2個提問，主持人分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘，每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘，回答順序：第一題為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第二題為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。



這場政見會將聚焦於“憲政”、“外交”、“兩岸”及“國安”四大項，依據國民黨中央事先公布的題目如下：



“憲政”提問：“總統”應遵守“憲法”、貫徹憲政，但蔡英文就任以來違憲亂政，甚至廣設東廠等違憲機關，請問如果您當選“中華民國總統”，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？



“外交”提問：蔡英文就任以來，不僅丟掉了5個邦交國，“我國”也無法再參加世界衛生大會年會和國際民航組織三年一度的會議。請問如果您當選“中華民國總統”，要如何帶領台灣走出外交困境？