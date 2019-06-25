波司登被沽空　近兩財年業績止跌反彈

中評社北京6月25日電／6月24日，在香港上市的羽絨服品牌波司登早盤急速跳水，跌幅一度達到25%，僅僅一小時左右，波司登市值就蒸發60億元。上午11時16分起，波司登短暫停止買賣。



波司登股價大幅下跌，與其被沽空機構Bonitas盯上有關。該機構質疑波司登存在財務、負債等方面的問題，認為公司在財報中偽造了約8億元人民幣的利潤，Bonitas認為，波司登股票的最終價值為0。記者聯繫波司登方面，對方表示，公司內部正在協調，6月24日晚間或6月25日會發布回應公告，截至記者發稿尚未發布。



年報發布前夕被沽空，波司登股價跌25%



6月24日，波司登早盤迅速跳水，從上午10時30分之後，股價一度下跌25%。當天中午，波司登發布公告稱，公司股票短暫停止買賣，以待公司刊發回應一則有關公司認為不實和有誤導成分的報告的澄清公告。6月24日，波司登報收1.73港元／股，最新市值為185.06億港元。



波司登公告中提到的“有誤導成分”的報告，指的是當天早些時候，沽空機構Bonitas發布的針對波司登的沽空報告。該報告認為波司登存在欺詐發行的行為，並指出自2015年以來，波司登捏造了8.07億元的淨利潤，涉嫌多報174%。Bonitas還表示，波司登存在未公開的關聯方交易等問題。



Bonitas稱，其經過調查發現，波司登創始人、集團主席高德康從小股東處“抽血”，包括虛增8.07億元利潤以吸引投資者、以20億元的價格從未經披露的內部人士手中收購資產、以540萬低價向高德康處置價值6500萬元的資產、向擁有集團65%以上股份的內部人士派發歷史紀錄的高額股息。



Bonitas還指出，波司登此前溢價收購大量品牌，儘管公司號稱收購自獨立第三方，但均指向一名周姓人士，該人士以低價收購服裝品牌，運營1－3年後，再以40倍的價格出售予波司登。該機構認為，該周姓人士與波司登主席高德康為“合謀者”，並通過這種手段，從公司抽取20億元利益。

