改革開放是中國最大底氣，堅定信心應對挑戰

中評社北京6月25日電／“科創板”揚帆起航，“滬倫通”正式啟動，新一輪3000億元規模的降費舉措即將落地，新版外商投資准入負面清單呼之欲出……面對風雲變幻的國際形勢，中國深化改革、擴大開放的步伐堅定而從容。一些外國人士來到中國走一走、看一看，也不禁感慨：中國“是一個善於變革的國家”。應對風險挑戰，改革開放是中國的堅定選擇，也是我們迎難克艱的最大底氣。



中國為什麼能？讀懂了改革開放的中國決心與行動，就找到了當代中國無懼風雨、砥礪前行的核心密碼。



當美方挑起經貿摩擦，一些人宣揚“大量美企正在撤離中國”，事實卻是，中國持續優化營商環境、放寬市場准入，中國依然是全球最具吸引力的投資目的地。今年1至5月份，中國實際使用外資3690.6億元，同比增長6.8%。《美國企業在中國白皮書》顯示，高達98%的受訪美國企業表示會繼續開拓中國市場。



美國一些人一再炒作“中國經濟並不好”，事實卻是，“放管服”改革、減稅降費、跨境貿易便利化等一系列改革開放舉措，為中國經濟發展催生新動力、激發新活力。今年前5個月，我國規模以上工業增加值同比增長6.0%，新登記個體工商戶戶數同比增長20%以上，社會消費品零售總額同比增長8.1%，貨物貿易進出口總值同比增長4.1%。世界銀行認為：“全球不穩定不確定因素增多形勢下，中國經濟增長仍保持韌性。”在事實面前，一些人唱衰中國的論調不攻自破。



正所謂“發展出題目，改革做文章”。應對中美經貿摩擦一年多來的實踐再次告訴我們，越是形勢複雜，越要有辦好自己事情的定力和耐心，越要堅持深化改革、擴大開放。面對經濟社會發展中的深層次問題，面對國際上單邊主義、保護主義不斷抬頭，唯有深化改革開放，破除體制機制障礙，厚植發展根基，才能讓創新驅動的引擎更加強勁，讓全社會的創造活力更加澎湃，讓合作共贏的空間更加廣闊。以改革開放破難題、解新題，為高質量發展固元氣、強底氣，才能不斷增強經濟發展內生動力，增強應對挑戰、抵禦風險能力。從這個意義上說，改革開放既是關鍵一招，也是制勝一招。

