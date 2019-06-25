月球已近，火星尚遠——中國航天新挑戰

嫦娥四號探測器總設計師孫澤洲。（來源：航天科技集團五院） 中評社北京6月25日電／嫦娥四號探測器總設計師孫澤洲的頭髮理得很短，兩眼炯炯有神，透著英氣，與人交談時語速飛快，條理清晰。



“每次看到月亮，我都會想到中國的探測器在月球上留下了印記。嫦娥四號成為第一個在月球背面軟著陸的航天器，我作為從事這一任務的一員，感到很自豪。”孫澤洲說。



從月球到火星



上世紀90年代中國開始論證嫦娥一號時，中國僅有支持近地衛星的測控網，如何實現地月之間38萬公里的測控還是個難題。



學習測控通信專業的孫澤洲參與了探月團隊。“1996年第一次聽老專家講月球探測時，我感到月球還是個很遙遠的目標。”他說。



如今，晴朗的夜晚，孫澤洲更多的是遙望天幕上紅色的火星。“我現在覺得4億公里很頭疼。”孫澤洲笑道，指的是他的團隊正承擔火星探測器的研製任務。



中國計劃2020年發射火星探測器，一次完成對火星的“繞、落、巡”。這樣形式的探測還沒有哪個國家實現過。孫澤洲說，這體現出中國在空間技術發展中的“首創精神”，但難度非常大。



火星探測對中國的航天工程師來說是全新的挑戰，他們要解決地火之間遠距離測控通信以及如何登陸火星等問題。20世紀60年代以來，國際上已實施的40多次火星探測任務，成功率約為一半。



最讓孫澤洲擔憂的是火星的大氣。

