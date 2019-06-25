脫黨參選？王金平：明天的事不必在今天決定

藍委王金平接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月25日電（記者 洪德諭）退出中國國民黨初選，是否會獨立參選2020？前“立法院長”王金平上午受訪表示，“我沒有說獨立參選”，時間還很久，明天決定的事情不必在今天決定。



針對TVBS與台灣民意基金會24日公布的中國國民黨初選黨內互比民調，郭台銘皆領先韓國瑜，王金平認為，民調本來就有起伏，這是自然的現象；至於造勢對於韓國瑜是否有加分？王認為，一定是有用的，造勢有它擴大效應。



中華科技金融學會25日舉行區塊鏈應用論壇，王金平受訪提出上述說法。參與此活動者還包括“行政院副院長”陳其邁、台企銀董事長黃博怡、合作金庫董事長雷仲達等人。



王金平表示，民調本來就有起伏，這是自然的現象，他們各自努力最後再看看誰出線，而他現在就是努力勤跑基層，多多的結合各方面的力量，未來還是為國民黨能夠重新贏得政權來努力。



王金平23日晚上出席雲林之友會舉辦的造勢大會，拋出“當選‘總統’後我當大家的靠山”，王解釋，本來就要這樣講，希望之友會都能夠支持他。



媒體追問獨立參選需要28萬份連署書，是否有信心？王金平說，他沒有說要獨立參選；至於是否有考慮獨立參選？王則答，時間還久，明天要決定的事情不必在今天決定。



國民黨將於25日晚上舉行政見發表會，王金平說，他雖然沒參加，但一定會重視。對於國民黨提前公布政見會的題目，王指出，每一次幾個題目，大家有一個真正焦點，否則天馬行空，你談你的，他講他的，到時候一點焦點都沒有。



針對政見會的題目，王金平提出看法，他認為，“國防”方面第一“國人”要一起愛國，激發大家的愛國心；第二是要有精確的“國防”戰略；第三是要買對的武器，要買合理價錢，買實際對兩岸軍力平衡等等，這些武器，能夠符合台灣的需求。



外交方面，王金平說，不希望只依靠單方面的國家，台灣應該在世界的三強之間，就是美國、日本、大陸之間要取得一個平衡，所以既親美也要友日也要友中，這是外交最起碼的政策。



憲政方面，王金平表示，他一定會遵守憲政的規範跟它的精神，也應該多多朝野互相溝通，一起來守法、守信，這樣就不至於產生很多社會衝突、對立的問題出來。