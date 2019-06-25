“愛港.愛講.愛唱”音樂會昨日舉行

“愛港.愛講.愛唱”音樂會 中評社香港6月25日電／由香港各界青年團體聯合主辦的Icon Music Assembly“愛港.愛講.愛唱”音樂集會昨日在旺角麥花臣場館舉行，過千名青年學生及市民參與。大會透過音樂、嘉賓分享等，展現香港市民，尤其是青年人擁抱香港，擁護法治的精神。音樂集會結束前，一眾青年歌手與嘉賓更引領全場大合唱“獅子山下”，為香港未來獻上祝願，傳達香港充滿活力、積極向前和不畏困難的信心和正能量。



主辦團體負責人粵港澳大灣區青年總會主席吳學明表示，相互包容是香港文化中最重要一環，他希望社會停止紛爭，讓香港繼續前行。參與青年發言的青年領袖包括：施榮忻、樓家強、楊全盛、趙暘。吳學明分享了這次活動由計劃、籌備到實行只用了三天時間，非常感激製作團隊、導演、司儀、超過二十位歌手及分享嘉賓們的大力支持，不眠不休的努力才能制出如此精彩的音樂集會。



專重法治理性和平



前律政司司長梁愛詩表示，面對這個局面，特首辭職是很容易的事，在逆境中堅持履行職責，改善施政，重拾市民的信心才是困難，才是值得大家敬佩、支持和鼓勵。這屆政府上場以來，多個大型基建陸續完工啟用，這次修例工作的不足，不能抹殺這些成果。在這個敏感時刻，希望大家耐性一點，讓政府有個空間，制定策略，回應社會的索求。深信政府已聽到市民的意見，並將向市民交代向前行的計劃，重建一個有秩序、和諧的社會。



關注民生 建設社會



的士司機代表鄭許倫、快遞貨運員代表黃國權、物業管理員曾榮輝表示，作為基層工作者，對家庭，對社會都有責任，不希望看到破壞和影響社會穩定的情況發生。現在的生活條件雖然並不是太好，但每天從事基層工作，承擔起對家庭的責任，同時也服務社會，對家庭有愛，對社會有責任，對未來有希望。感謝香港警隊對社會秩序的保護和對基層人士的保護，反對堵路，反對破壞，反對暴力。